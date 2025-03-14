李長庚談亞資中心推動：勿把基金經理人當成賊 造成人才流失

金管會推亞洲資產管理中心政策，國泰金控總經理李長庚今日在法說會針對主動式基金的經理人管理，語重心長地指出，現在基金經理人因為完全禁止個人投資，而「不願被當成賊」而大量出走，他呼籲監管機關應該要以因勢利導取代全面防堵。

李長庚表示，亞洲資產管理中心是20年之前就曾有的政策，如今金管會主委彭金隆帶領業者開拓亞洲管理中心，期待產生更大效益，他認為可以有更多不同的思維：「尤其很多投信基金經理人離職率很高，市場上主動式基金5年下來留存率不到2成，這些明星經理人被問為何離開，答案都是不願被當小偷、當賊看！」

他指出，推動亞洲資產管理中心一定要有很多優秀基金經理人，但倘若流動率很高，代表政策管理上的確有空間應該思考。他並以大禹治水為例指出，因勢利導很重要，大禹的父親用全面圍堵治水而失敗，他進而以此例指出：「就像了解河川一樣，不了解人性，在管理上就會失敗」他感嘆，這些基金經理人空有滿身工夫，卻不能投資個股，現行規定只是全面防堵他們的投資。

李長庚表示，大多數國家都沒有像台灣這麼嚴格規定，甚至有些投信還要在經理人背後裝攝影機，讓這經理人深感不被尊重。甚至，國泰金要把壽險資金轉到投信去操作，很多壽險人員就不希望，這也使他擔心，如果真的成立亞資中心，對這些經理人是否能有因勢利導、符合人性的方式來管理？

李長庚舉例，例如國外是用有時間差的方式，透過核准、申報、指定帳戶等方式，來取代全面圍堵最核心管理的這群人，如果不能吸引更多年輕人進來，如何創造財富？李長庚也提出一個新構想，倘若開放該制度，可允許一定的程度上，指定帳戶、時間落差，來進行申報，但要簽承諾書，並嚴查是否用人頭戶，是否有跟單？甚至可授權金檢單位去查其電信通訊、金流？很多經理部門回應願意簽承諾書來配合。

李長庚強調，若開放鬆綁建立新機制：「我們也有捉鬼的能耐！」有人不想當人，想當鬼，如果真有經理人利用職權中飽私囊，很多國家後面刑責就要課很重，不像台灣只判緩刑。他進而強調，亞資中心「留財留人」是彭主委的重點，現在卻看到人不斷流出，因此應找最大公約數，吸引更多經理人進來，亞資中心才能走得長久。