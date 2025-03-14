快訊

中伊俄會晤解決伊朗核問題 王毅點名美國「早日回歸復談」

傅崐萁競選小物違法？「她」也曾送指甲剪套組 桃檢早簽結

金賽綸媽媽發聲！怒控金秀賢「公然說謊」 預告公開更猛照片

聽新聞
0:00 / 0:00

李長庚談亞資中心推動：勿把基金經理人當成賊 造成人才流失

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
國泰金控今日舉辦法人說明會，總經理李長庚表示，現在基金經理人因為完全禁止個人投資，而「不願被當成賊」而大量出走。記者葉信菉／攝影
國泰金控今日舉辦法人說明會，總經理李長庚表示，現在基金經理人因為完全禁止個人投資，而「不願被當成賊」而大量出走。記者葉信菉／攝影

金管會推亞洲資產管理中心政策，國泰金控總經理李長庚今日在法說會針對主動式基金的經理人管理，語重心長地指出，現在基金經理人因為完全禁止個人投資，而「不願被當成賊」而大量出走，他呼籲監管機關應該要以因勢利導取代全面防堵。

李長庚表示，亞洲資產管理中心是20年之前就曾有的政策，如今金管會主委彭金隆帶領業者開拓亞洲管理中心，期待產生更大效益，他認為可以有更多不同的思維：「尤其很多投信基金經理人離職率很高，市場上主動式基金5年下來留存率不到2成，這些明星經理人被問為何離開，答案都是不願被當小偷、當賊看！」

他指出，推動亞洲資產管理中心一定要有很多優秀基金經理人，但倘若流動率很高，代表政策管理上的確有空間應該思考。他並以大禹治水為例指出，因勢利導很重要，大禹的父親用全面圍堵治水而失敗，他進而以此例指出：「就像了解河川一樣，不了解人性，在管理上就會失敗」他感嘆，這些基金經理人空有滿身工夫，卻不能投資個股，現行規定只是全面防堵他們的投資。

李長庚表示，大多數國家都沒有像台灣這麼嚴格規定，甚至有些投信還要在經理人背後裝攝影機，讓這經理人深感不被尊重。甚至，國泰金要把壽險資金轉到投信去操作，很多壽險人員就不希望，這也使他擔心，如果真的成立亞資中心，對這些經理人是否能有因勢利導、符合人性的方式來管理？

李長庚舉例，例如國外是用有時間差的方式，透過核准、申報、指定帳戶等方式，來取代全面圍堵最核心管理的這群人，如果不能吸引更多年輕人進來，如何創造財富？李長庚也提出一個新構想，倘若開放該制度，可允許一定的程度上，指定帳戶、時間落差，來進行申報，但要簽承諾書，並嚴查是否用人頭戶，是否有跟單？甚至可授權金檢單位去查其電信通訊、金流？很多經理部門回應願意簽承諾書來配合。

李長庚強調，若開放鬆綁建立新機制：「我們也有捉鬼的能耐！」有人不想當人，想當鬼，如果真有經理人利用職權中飽私囊，很多國家後面刑責就要課很重，不像台灣只判緩刑。他進而強調，亞資中心「留財留人」是彭主委的重點，現在卻看到人不斷流出，因此應找最大公約數，吸引更多經理人進來，亞資中心才能走得長久。

國泰金控 長庚

延伸閱讀

金管會主委彭金隆三個堅持 劃下紅線

千萬大罰單！夫妻檔行員淪詐團內鬼 金管會處臺銀2200萬罰鍰

影／金融科技產業聯盟 彭金隆盼集中資源打團體戰

國泰金總座李長庚呼籲：開發地熱、氫能 有助穩定台灣能源

相關新聞

中信金財報／去年EPS達3.64元表現亮眼 配息成下周法說焦點

中信金（2891）14日公布113年財報。中信金113年利息淨收益1,333.69億元，淨收益1,894.09億元，稅前...

法人：樂觀預期國泰金現金股利可望超過4元

國泰金控今（14）日召開法說會，今年配發的股利水準成矚目焦點，對此，國泰金控總經理李長庚指出，若以去年獲利為基準，今年股...

代誌大條！歷年最大規模清查 雲林逾5千農民恐被強制退保

監察院審計部持續要求清查不符農保資格的農民，今年鎖定清查對象為被保險人將加保土地出租他人領取天災救助，以及出租農地給光電...

李長庚談亞資中心推動：勿把基金經理人當成賊 造成人才流失

金管會推亞洲資產管理中心政策，國泰金控總經理李長庚今日在法說會針對主動式基金的經理人管理，語重心長地指出，現在基金經理人...

關稅抵擋不了趨勢 永豐金證券今年第1季產業投資論壇聚焦 AI 應用發展

在美國加徵關稅、美中貿易戰、中國大陸開源AI等議題衝擊下，第1季全球股市出現大幅震盪，投資人經歷一段驚恐期。為了讓投資人...

新台幣匯率盤中貶破33元 一個月新低

台股14日盤中一度站穩22,000點，但隨後回落，早盤呈漲跌互見走勢；新台幣兌美元匯率在熱錢匯出下一度貶破33元，最低觸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。