關稅抵擋不了趨勢 永豐金證券今年第1季產業投資論壇聚焦 AI 應用發展

在美國加徵關稅、美中貿易戰、中國大陸開源AI等議題衝擊下，第1季全球股市出現大幅震盪，投資人經歷一段驚恐期。為了讓投資人掌握2025年市場變化，永豐金（2890）證券舉辦第1季產業投資論壇，安排五場專題演講，並邀請12家上市櫃公司參與，共吸引近500位機構投資人與會，持續關注投資大趨勢-AI與半導體展望、生成式AI與量子電腦發展等。

永豐金證券表示，川普政府上台以來，為減少美國的貿易逆差，保護美國製造業和就業機會，對進口商品加徵關稅及重新談判貿易協定，短期內對部份美國產業提供保護，但也帶來消費者成本上升、國際貿易摩擦加劇和全球經濟不確定性增加的挑戰，間接使得FED降息預期向後推遲。

永豐金證券分析，所幸AI產業發展依舊如火如荼，開源AI模型陸續問市，降低推論成本，將有助邊緣AI應用崛起與算力需求增長。科技巨頭提高2025年資本支出，也有助帶動科技業發展及推升美國經濟成長。根據Factset統計，2025年S&P 500指數企業獲利預計將成長14.8%，高於2024年的9.5%，其中，科技股預計將成長23.2%，顯示美國企業獲利成長依舊強勁。

騰旭公司投資長程正樺受邀在「AI與半導體產業展望」演講中提到，DeepSeek R1的出現改變演算方法，讓較低規格的配備和成本也能用在大模型的推論過程中。過去高算力成本是AI發展的主要瓶頸之一，演算法的改良可以降低AI使用成本，對AI推廣將有助益，尤其是小公司可以通過改良演算法取得競爭優勢。此外模型縮小將有利於加速Edge AI應用發展，刺激PC、手機等終端消費產品需求。

活動中多位行業專家在「GenAI新戰國時代及量子電腦發展」、「企業AI轉型的關鍵基礎設施與商業機會」等演講也提到，未來AI將從大模型轉成小特化模型，類似DeepSeek小模型將越來越多，邊緣運算重要性也將逐漸提升。另外安排包括雙鴻（3324）、景碩（3189）、弘塑（3131）、聯茂（6213）等多家重要科技公司針對2025年科技業展望與機構法人進行交流，了解科技業整體產業趨勢。

永豐金證券表示，全球股市在美國加徵關稅政策下，對投資信心影響甚劇，尤其是新興市場股市都出現一波修正。短線上可觀察關稅衝擊何時趨緩，中長線在美國企業獲利成長強勁的帶動下，全球股市歷經修正後仍有機會緩步墊高，建議指數逢拉回時仍可逢低布局。永豐金證券表示，透過論壇希望能夠為投資人提供更多市場洞察，協助投資人在動盪的市場環境中做出更明智的投資決策。