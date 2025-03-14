柏瑞投信：政策多變環境下 特別股、非投資級債後市相對看好

美國總統川普上任後關稅貿易戰動作不斷，加上通膨升溫疑慮影響聯準會態度轉鷹，使得美國10年期公債殖利率劇烈震盪，固定收益資產較為承壓。柏瑞投信表示，目前股市集中度高、美債殖利率波動大，然而全球經濟仍具韌性，在川普政策多變的環境下，特別股和非投資等級債因具有發行企業基本面穩健、低違約率前景和相對較高殖利率等優勢，今年投資展望相對看好，可望續創佳績。

納入特別股、非投資級債 可強化投組效益

柏瑞投信指出，目前美國經濟活動依舊強勁，但下半年料將略為放緩。在政策利多/利空因素交雜下，以及各項政策上路的先後順序，都將左右經濟成長的路徑。而強勁的消費支出、僵固的通膨以及政府舉債支出等因素，可能令較高的利率維持更長一段時間。短期內由於川普2.0政策的不確定性，預期美債10年期殖利率將在4.2%-4.8%區間震盪。但若是越往5%靠攏，則市場波動將越為顯著。

柏瑞投信投資策略部副總鄭筑文表示，雖然通膨壓力可能影響經濟增長與貨幣政策走向，但加增關稅不一定會對通膨產生衝擊，且溫和通膨期間的特別股表現仍佳，而非投資級債在過往經濟軟著陸且聯準會降息循環下，亦多有好表現。在當前殖利率波動頻繁的環境下，配置特別股、非投資級債將有助於強化投組效益同時提高耐震力。

特別股估值合理 溫和通膨期間表現佳

回顧2018到2019年的貿易戰，美國雖密集加徵關稅，但PCE或CPI年增率均未顯著上升，顯示加徵關稅對通膨的實質影響仍存有不確定性，且關稅政策仍可能因全球總經環境或其他變數而調整。此外，根據Bloomberg統計，自2020年1月新冠疫情以來到2024年底，當美國CPI超過2%且逐步下滑的這段期間，特別股指數平均仍有0.84%的漲幅。

柏瑞投資特別股策略投資經理人卡洛夫(Vladimir Karlov)表示，現階段美國實質利率已由負轉正，並來到金融危機以來新高，搭配聯準會的按兵不動，意味著目前正是增持存續期的好時機。面對利差較高的新常態，特別股相對於長天期美國國庫券/信用債之利差已經收窄，但仍具備高水準的殖利率，評價面正處於合理階段，加上與其它資產呈現低度相關性，長期來看，未來還有機會締造較高水準的風險調整後回報。

非投資級債基本面佳 信用利差還有收斂空間

另方面，非投資級債亦顯現中長期投資契機。柏瑞投資非投資級債策略投資經理人葉凡克(JohnYovanovic)指出，非投資級債的發債企業財務基本面穩健，利息保障倍數高、槓桿倍數亦遠低於平均值，且陸續到期的債務規模都在可控範圍，預期未來一年的盈餘與營收成長展望佳。此外，非投資級債信用利差雖偏窄，但隨著信用品質的改善，利差仍有進一步收斂空間，且殖利率水準亦仍高於平均值。

根據Bloomberg統計，從2004年4月到2024年底這段期間，當全球非投資級債(採用美銀全球非投資級債指數)的殖利率在7%以上布局，往往有較佳的總報酬表現。此外，受惠於企業基本面紮實，根據外資券商JPM統計，2024年底美國非投資級債違約率僅1.47%，低於長期均值3.4%，預估今年違約率為1.25%，仍持穩於近年的偏低水準。

柏瑞投信表示，柏瑞全球策略非投資等級債券基金為台灣境內成立最久的非投資級債基金，投組配置以已開發國家非投資等級債為配置重點，新興市場為輔，已開發國家對新興市場比重約80:20，且側重個別債券選擇，由發行公司基本面尋求投資價值。截至2025年1月31日，投組產業分配以循環性消費、非循環性消費、通訊和金融產業為主。以上配置仍將隨市況進行調整，且非投資級債市仍有波動風險。

此外，柏瑞投信於2017年1月推出台灣首檔以投資特別股為主的柏瑞特別股息收益基金，截至2025年1月31日，投組發行企業以投資等級信評為主，主要布局金融、公用事業與通訊服務等穩定現金流產業。整體策略仍以布局高票息、體質穩健等中長期投資價值較優標的，並伺機參與新發行特別股的投資機會，但須留意特別股市場的波動風險。