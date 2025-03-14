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中信金財報／去年EPS達3.64元表現亮眼 配息成下周法說焦點

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
中信金（2891）14日公布113年財報。中信金113年利息淨收益1,333.69億元，淨收益1,894.09億元，圖為中信金控大樓。（聯合報系資料庫）
中信金（2891）14日公布113年財報。中信金113年利息淨收益1,333.69億元，淨收益1,894.09億元，圖為中信金控大樓。（聯合報系資料庫）

中信金（2891）14日公布113年財報。中信金113年利息淨收益1,333.69億元，淨收益1,894.09億元，稅前淨利880.89億元，本期淨利733.64億元，歸屬於母公司業主淨利720.28億元，基本每股盈餘3.64元，優於112年的2.82元，並創歷史新猷。

中信金訂定3月18日在總行大樓召開法人說明會，是否公布配息受矚目。

中信金113年EPS 3.64元，近3年現金股利發放率約58.05%，預估配息2.11元，以今日收盤價39.75元計算，現金殖利率達5.3%。

中信金114年前2月合併稅後純益達117.38億元，年減12%，每股純益0.6元。

股價表現上，中信金14日挾近6.3萬張大量，股價收低0.62%、報39.75元，續守季線之上。累計一周仍續跌，但跌幅從上周的1.72%、收斂至0.75%，日均成交量則放大至約54392張。

籌碼面上，3月至13日止，三大法人買超33,537張，包括外資賣超88,770張、投信買超115,338張、自營商買超6,969張。

中信金 財報 配息

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