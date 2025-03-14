3月電子期金融期齊漲
台北股市今天上漲6.37點，收21968.05點。3月電子期收1182.3點，上漲0.2點，逆價差1.34點；3月金融期收2133.8點，上漲1.4點，正價差2.38點。
3月電子期以1182.3點作收，上漲0.2點，成交469口。4月電子期以1181.95點作收，下跌1.05點，成交16口。
電子現貨以1183.64點作收，下跌2.25點；3月電子期貨與現貨相較，逆價差1.34點。
3月金融期以2133.8點作收，上漲1.4點，成交347口。4月金融期以2141點作收，上漲9點，成交8口。
金融現貨以2131.42點作收，下跌0.55點；3月金融期貨與現貨相較，正價差2.38點。實際收盤價以期交所公告為準。
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