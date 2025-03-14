快訊

朋友變情人！老虎伍茲爆熱戀川普前媳婦 可能相識原因曝光

流浪紅貴賓沿路乞食遇好心人收養 1年後「暴風式成長變巨犬」飼主傻眼

新詐騙連環發！他相信Mail「4字通知」 一點進去錢慘被盜光

3月電子期金融期齊漲

中央社／ 台北14日電

台北股市今天上漲6.37點，收21968.05點。3月電子期收1182.3點，上漲0.2點，逆價差1.34點；3月金融期收2133.8點，上漲1.4點，正價差2.38點。

3月電子期以1182.3點作收，上漲0.2點，成交469口。4月電子期以1181.95點作收，下跌1.05點，成交16口。

電子現貨以1183.64點作收，下跌2.25點；3月電子期貨與現貨相較，逆價差1.34點。

3月金融期以2133.8點作收，上漲1.4點，成交347口。4月金融期以2141點作收，上漲9點，成交8口。

金融現貨以2131.42點作收，下跌0.55點；3月金融期貨與現貨相較，正價差2.38點。實際收盤價以期交所公告為準。

金融期 電子期

延伸閱讀

3月台股期指漲38點

3月國際大事件導讀 富邦投顧董事長陳奕光解析「川普交易」

3月電子期金融期齊漲

加強警戒 金防部3月起武裝衛哨全面上線

相關新聞

中信金財報／去年EPS達3.64元表現亮眼 配息成下周法說焦點

中信金（2891）14日公布113年財報。中信金113年利息淨收益1,333.69億元，淨收益1,894.09億元，稅前...

關稅抵擋不了趨勢 永豐金證券今年第1季產業投資論壇聚焦 AI 應用發展

在美國加徵關稅、美中貿易戰、中國大陸開源AI等議題衝擊下，第1季全球股市出現大幅震盪，投資人經歷一段驚恐期。為了讓投資人...

新台幣匯率盤中貶破33元 一個月新低

台股14日盤中一度站穩22,000點，但隨後回落，早盤呈漲跌互見走勢；新台幣兌美元匯率在熱錢匯出下一度貶破33元，最低觸...

元大證券美股電子交易手續費 雙省優惠

「春暖花開，萬象更新，投資的開始，先從手續費上省一波！」隨著市場對美國經濟前景的高度關注，全球科技競賽白熱化、川普強勢回...

凱基證券獲證交所、櫃買中心10項大獎 多元服務獲信賴

凱基證券致力維持穩定造市品質，滿足投資人多元需求，一舉榮獲證交所「權值卓越獎」、「權值成長獎」及「權值衝刺獎」；櫃買中心...

國泰證券3月投資觀點：黃金、虛擬貨幣強襲全球

美國聯準會（Fed）2025年1月底的利率決策會議中，維持基準利率不變，反映出當前經濟環境的審慎態度。隨著美國進入新一輪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。