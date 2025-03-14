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3月台股期指漲38點

中央社／ 台北14日電

台北股市今天終場漲6.37點，收21968.05點。3月台指期以21961點作收，上漲38點，與現貨相較，逆價差7.05點。

台灣期貨交易所為近2個月指數期貨契約訂定開盤參考價為，3月期貨21923點、4月期貨21920點。

台股今天終場漲6.37點，收21968.05點，成交金額新台幣3343.63億元。

3月台指期貨以21961點作收，漲38點，成交7萬139口；4月期貨以21953點作收，漲33點，成交1977口。實際收盤價格以期交所公告為準。

台指期 台灣期貨交易所

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