元大證券美股電子交易手續費 雙省優惠

「春暖花開，萬象更新，投資的開始，先從手續費上省一波！」隨著市場對美國經濟前景的高度關注，全球科技競賽白熱化、川普強勢回歸之新一波財政政策與貿易策略，均為市場帶來許多新的投資契機。

根據元大證券2024年全年海外複委託交易統計，美股市場前十大熱門標的幾乎全部集中在人工智慧（AI）相關科技股及ETF上，顯示目前國內投資人對美國科技股高度關注。隨著人工智慧技術的快速演進，全球科技企業紛紛加碼投入AI研發與應用，這股趨勢對投資市場產生顯著影響。AI科技產業與相關ETF不僅代表市場的熱點，也預示著未來的投資方向，投資人除可選擇個股之外，也可使用ETF進行更廣泛的布局。

根據統計資料顯示，近期市值規模（基準日：2025年2月20日）前五大的科技類ETF依序為QQQ、VGT、XLK、SMH及IYW。QQQ由Invesco發行，追蹤納斯達克100指數、VGT由 Vanguard發行，追蹤MSCI美國可投資市場資訊科技25/50指數、XLK由道富集團發行，追蹤科技股產業指數、SMH由 VanEck發行，追蹤美國半導體25指數、IYW由iShares發行，追蹤道瓊美國科技指數。透過元大證券複委託平台，投資人可輕鬆接觸更多美股市場熱門ETF，並可按照不同的投資目標選擇適合投資標的。

面對這波投資熱潮，元大證券強勢推出「美股電子交易手續費優惠活動」，幫助投資人以更低成本進場，搶搭全球市場趨勢。即日起，無論是手續費率（%）或低消門檻，享有雙省優惠。

元大證券亦非常重視資訊安全一環，無論在個人資料保護的周全性、整體的資安政策上，均加強內部控制並建立多層次縱深防禦架構，強化整體資安防護能量，以確保資訊系統安全。透過國際標準制度優化資安治理，以因應各種潛在的風險事件，提供客戶一個優質交易環境。

元大證券不只讓投資人掌握市場趨勢，更推出超低手續費優惠，元大證券活動網址：https://www.yuanta.com.tw/file-repository/content/usadm/lsi.html