凱基證券獲證交所、櫃買中心10項大獎 多元服務獲信賴

凱基證券致力維持穩定造市品質，滿足投資人多元需求，一舉榮獲證交所「權值卓越獎」、「權值成長獎」及「權值衝刺獎」；櫃買中心「聲名大造獎」、「造市英雄獎」、「權速暢達獎」與「造市有成獎、E門豪傑獎」各兩獎項，共計十項大獎殊榮，顯示凱基證券積極幫助投資人多元化運用投資工具，滿足客戶投資組合及資產配置的需求，多項卓越表現備受肯定。

凱基證券為不同投資策略的客戶需求，持續積極發行權證，2024年共計發行超過12,000檔，設計各種履約價與行使比例的條件組合，讓資金有限的小資族或想搭配權證以提升獲利的股票族，都能透過權證達成不同的投資布局。其中，凱基證券上市權證年度成交金額累計達100億元以上，獲頒「權值卓越獎、權值成長獎」，並達成每檔日平均成交金額逾200萬元奪得「權值衝刺獎」，表現優異；同時積極提升上櫃權證交易活絡性，受到投資人的青睞而有較高的周轉率，且提升市場流動性，獲頒櫃買中心「聲名大造獎、造市有成獎、權速暢達獎」，肯定優異的業務表現。

此外，凱基證券也在近年來非常熱門的ETF市場積極表現，根據台股ETF集保戶股權分散統計資料顯示，截至2024年底台股ETF總檔數上升到66檔，總受益人數超過1,022萬人，雙雙創下歷史新高，儼然進入全民投資ETF時代。凱基證券提供ETF投資人便捷的投資服務，榮獲櫃買市場股票ETF競賽「造市英雄獎」，並以蟬連兩年上下半年度競賽皆為「E門豪傑獎」第一名的頂尖表現，顯現凱基證券重視客戶需求，並以專業理財投資的服務贏得投資人信賴。

凱基證券秉持「公平同理、待客如己」的理念，提供全方位理財商品及專業投資服務，打造方便有效率的交易平台，未來將持續配合主管機關推廣積極造市，同時幫助投資人掌握市場動向，迎向富足人生。