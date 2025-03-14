快訊

雲云老董殺害技術長…醫曝最新傷勢「仍無法製作筆錄」

普亭「原則上同意停火」只是拖延？澤倫斯基：想拒絕不敢跟川普直說

康和證推美股交易限量送 蘋果平板電腦、手機帶回家

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
康和證券推美股交易滿額限量送蘋果平板電腦、手機帶回家，並限量30萬禮券抽獎。圖／業者提供
康和證券推美股交易滿額限量送蘋果平板電腦、手機帶回家，並限量30萬禮券抽獎。圖／業者提供

根據證券商公會統計海外複委託有效開戶數，從2022年379萬8,100萬戶，在2024年底達到近590萬戶；而國人透過券商複委託交易海外商品金額更火熱，2025年1月交易金額達6,816億元，較去年同期增加16.9%。

2024全年交易金額高達超過7兆8,300億元，年增率近75% ，創下歷史新高，且投入美股市場的資金就獨占逾七成，其中，非專業投資人交易金額年增率也達一倍之多。

有感市場對於海外複委託交易的需求增長強勁，康和證（6016）推美股交易滿額送、抽大獎活動，協助投資人前進美股，即日起至今年6月30日止，凡於活動期間累積交易滿額，就送AirPods耳機、蘋果平板電腦與最新的iPhone 16 Pro Max手機，數量有限，送完為止。同時活動期間累積交易滿3,500萬美元以上，還可抽限量5名，每名可得30萬台幣禮券。

康和證推美股交易滿額送、抽大獎活動，獎項內容包括「真好康」-活動期間累積交易滿65萬美元以上，就送AirPods 4主動式降噪款耳機，限量20組。「卡好康」-累積交易滿80萬美元以上，贈送AirPods Pro 2耳機，限量15組。「大好康」-累積交易滿120萬美元以上，就送APPLE iPad 10 / 10.9吋平板電腦一台，限量10台。「熊好康」-累積交易滿170萬美元以上，贈送APPLE iPad mini 7/ 8.3吋平板電腦一台，限量8台。

另有「最好康」-累積交易滿480萬美元以上，即贈送iPhone 16 Pro Max手機一支，限量5支。而累積交易滿3,500萬美元以上，就可參加「超好康加碼抽」，限量5名，中獎者每名可得30萬新台幣禮券。

康和投顧表示，近期股市在經濟數據及政策消息交織影響下，台股及美股主要指數呈現震盪態勢，以科技股表現較弱，防禦性板塊表現相對抗跌，在美國近期經濟數據表現平疲、川普貿易政策尚未明朗之狀況下，建議採取防禦性配置，並觀察資金動向，優先關注具財報行情潛力或營運轉機標的，若科技股近期有所回檔，也可擇優逢低布局，把握長期投資機會。

平板電腦 美股

延伸閱讀

宏捷科 搶單蘋果機器人

受惠科技股與金融股領漲 日本東證指數小幅收高

北市抽驗生鮮蔬果殘留農藥 52件產品15件不合格

北市衛局抽驗蔬果15樣殘留農藥！微風超市、打狗霸火鍋上榜

相關新聞

台塑越南河靜鋼廠14.5億美元聯貸案 完成簽約

台塑越南河靜鋼廠暨開曼母公司委由兆豐銀行、合作金庫、台北富邦銀行、中國信託銀行及臺灣中小企銀統籌主辦合計14.5億美元永...

立委黃珊珊要求成立虛擬資產業的存保公司 楊金龍：會研究

中央銀行總裁楊金龍13日赴立法院報告，立委黃珊珊詢問，美國總統川普日前簽署行政命令，要求建立比特幣的戰略儲備，台灣央行一...

新台幣開盤貶0.9分 為32.97元

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以32.97元開盤，貶0.9分

康和證推美股交易限量送 蘋果平板電腦、手機帶回家

根據證券商公會統計海外複委託有效開戶數，從2022年379萬8,100萬戶，在2024年底達到近590萬戶；而國人透過券...

彭博：人民幣兌台幣匯價 將走高

在中國大陸人工智慧（AI）模型崛起帶動下，陸股和港股走勢亮麗，以台積電為代表的台股則遭連續拋售。綜觀全球科技股表現可謂「...

玉山信評 穆迪調升評等

玉山長期以來優異的業務表現以及良好的資產品質，於昨（13）日獲得國際信評公司穆迪（Moody's）調升評等。本次調升後，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。