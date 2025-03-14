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陳冲：比特幣是可抗通膨資產

聯合報／ 記者朱漢崙林勁傑／台北報導

新世代金融基金會董事長陳冲昨天表示，面對逆全球化和單邊主義，最重要是能帶槍投靠，「數位資產就是槍」。雖然他認為比特幣只能算是資產，但比特幣和黃金，目前都有抗通膨功效。

陳冲在「第二屆創新與衍生性商品監理策略論壇」致詞指出，地緣經濟現在主要在於碎片化、反全球化，比特幣在這些面向扮演重要角色。他說，金管會日前提到穩定幣是虛擬資產與法幣的橋接，值得深思；台灣發行穩定幣必要性有三，包括數位世界避風港、跨境交易速度快且成本低，以及美元武器化與非美元穩定幣興替。

比特幣 資產 陳冲

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