彭博：人民幣兌台幣匯價 將走高

在中國大陸人工智慧（AI）模型崛起帶動下，陸股和港股走勢亮麗，以台積電為代表的台股則遭連續拋售。綜觀全球科技股表現可謂「但見新人笑，不見舊人哭」。彭博資訊分析，兩岸三地股市背後的資金流向，可能推動人民幣兌新台幣匯價邁向多年高點。

去年12月DeepSeek發布新模型以來，離岸人民幣兌新台幣持續走高，12日升破新台幣4.55元，是五個月來最高，如果短期內再突破新台幣4.6元關卡，可望刷新六年高點。

DeepSeek模型的高性價比，加深市場對晶片股高估值的擔憂，台股和新台幣表現持續承受壓力。

彭博資訊指出，人民幣和新台幣都面臨美國關稅相關議題帶來的潛在貶值風險，兩地出口商都惜售美元，但在新台幣方面，台積電加碼投資美國計畫令市場憂心忡忡，利多消息卻乏善可陳，只能寄望台灣央行適時出手抑制新台幣匯率跌勢。