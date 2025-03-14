台幣高利定存 年息衝4%

新一波台幣優利定存到來，台新銀行Richart 昨（13）日宣布首次推出超優利率定存方案，只要以新資金存入Richart數位帳戶，即可享6個月高達2%的優惠利率，活動期間至4月30日止；滙豐銀行、王道銀行（2897）、渣打銀行、遠東商銀、安泰銀行同樣推出新台幣優利定存，年利率上看4%，幫民眾輕鬆讓存款「錢滾錢」。

滙豐銀行即日起至6月30日止，針對高資產客戶推出3個月期新台幣定存，可享年利率4%的優惠，單筆最低承作金額為300萬元，每一客戶上限為5,000萬元。

王道銀行在3月底前推出新台幣6個月期年利率2.2%的新資金優惠定存專案，單筆起存金額最低新台幣2萬元起，單筆上限最高新台幣300萬元，每人可開立最多99筆，採複利計息，到期一次給付。

渣打銀行即日起至5月31日止，推出「蛇運亨通」新台幣定存年利率2%方案，6個月天期，單筆最低起存金額100萬元，單一客戶最高承作金額1,000萬元，限新資金優惠。