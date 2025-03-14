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金管會強化臨櫃阻詐 警示帳戶控管3月上路

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

據金管會統計，2024年銀行臨櫃阻詐達1萬3,580件，攔阻金額達101億元，年增33%，顯示銀行已加強臨櫃阻詐力道。金管會研擬強化警示帳戶控管措施將在本月上路，若依原規劃，最快7月警示戶控管差的銀行，恐就會被公布。

金管會3月將上路的警示帳戶控管，一旦銀行連續兩個月超標，即被打入觀察名單，改善期間又連續兩個月超標，等於連續四個月表現不佳，7月該銀行就會被揭露。目前38家銀行及郵局已與司法警察機關合作，警示帳戶通報全已改採電子化，可大舉縮短凍結帳戶時間。

司法 超標 郵局

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