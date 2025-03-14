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玉山信評 穆迪調升評等

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
玉山金控、玉山銀行雙雙榮獲Moody's調升國際信用評等，為國內民營最高評級。玉山金控／提供
玉山金控、玉山銀行雙雙榮獲Moody's調升國際信用評等，為國內民營最高評級。玉山金控／提供

玉山長期以來優異的業務表現以及良好的資產品質，於昨（13）日獲得國際信評公司穆迪（Moody's）調升評等。本次調升後，玉山金控（2884）與玉山銀行評等均為國內民營最高評級，肯定玉山在台灣金融業中具有系統重要性地位。

穆迪本次發布的信評報告中調升玉山金控信評為A2（長期）／P-1（短期）／穩定展望、玉山銀行為A1（長期）／P-1（短期）／穩定展望。報告中指出，玉山銀行資產規模快速提升，多項業務均取得市場領先地位，且擁有穩健的公司治理與風險管理，這些優勢讓玉山在國內市場規模不斷擴大，已成為國內相當具系統重要性的銀行。

玉山近年的獲利能力亦持續進步，尤其在非利息收入強勁成長，帶動資產報酬率（ROA）、股東權益報酬率（ROE）雙雙穩健提升，持續以獲利支持長期業務成長。穆迪分析師肯定玉山強健的資本水準，並有優異的管理流動性能力及堅實的銀行存款基礎，在面臨未來的市場波動風險，玉山擁有充分能力因應金融市場的各種波動。

玉山近年積極布局亞太市場，透過跨域平台建置及整合，提供境內外顧客優質且全面的金融服務，已在11個國家地區擁有33個營運據點，海外分子行獲利佔整體銀行32%。在高資產客群的經營，在國內，積極響應政府打造具台灣特色的亞洲資產管理中心政策，相關客群、產品服務及效益均有明顯成效；在海外，香港分行、新加坡分行已陸續開辦各項私人銀行業務，以提供高端顧客更多元且便利的資產配置選項，朝成為顧客財富管理首選品牌邁進。

玉山金控董事長黃男州表示，玉山繼去年穆迪調升展望後，今年再次獲得穆迪調升評等，金控的A2評等更是國內民營金控當中領先者。國際信評機構注重公司長期的經營穩健及發展，玉山能夠長期獲信評機構調升評等，不僅肯定玉山營運績效，同時也肯定玉山的長期穩健發展。未來玉山會繼續深化經營策略，成為亞洲具特色的銀行，持續發展金融創新，提供顧客優質與完整的金融服務，創造顧客與玉山更大價值。

報酬率 玉山 資產

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