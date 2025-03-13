新一波台幣優利定存來了！多家銀行祭新方案 年利率衝4％

新一波台幣優利定存到來，台新銀行Richart 13日宣布首次推出超優利率定存方案，只要以新資金存入Richart數位帳戶，即可享6個月高達2%的優惠利率，活動期間至4月30日止；滙豐銀行、王道銀行（2897）、渣打銀行、遠東商銀、星展銀行同樣推出新台幣優利定存，年利率上看4%，幫民眾輕鬆讓存款「錢滾錢」。

台新銀行指出，在投資市場波動大的時代，定存是平衡整體投資組合風險的理想選擇。因此台新銀行Richart於3月17日至4月30日止推出「新資金新臺幣優利定存專案」，只要以新資金存入Richart數位帳戶，即可享6個月高達2%的優惠利率，每筆定存承作金額為1萬元至300萬元，每人限承作1筆。以單筆存入金額120萬元為例，定存6個月2%，累計可領取利息12,000元，平均每月可領取2,000元。

滙豐銀行即日起至6月30日止，針對高資產客戶推出3個月期新台幣定存，可享年利率4%的優惠，單筆最低承作金額為300萬元，每一客戶上限則為5,000萬元；合格私人銀行及合格卓越理財尊尚客戶，可享3個月期年利率3%的優惠，每一客戶上限為3,000萬元；另外，針對卓越理財客戶，滙豐銀也推出3個月期年利率2.2%、6個月期年利率2%、9個月期年利率2%的新台幣定存優惠，最低承作金額為100萬元，活動期限延長到今年3月31日。

王道銀行在3月底前推出新台幣6個月期年利率2.2%的新資金優惠定存專案，單筆起存金額最低新台幣2萬元起，單筆上限最高新台幣300萬元，每人可開立最多99筆，採複利計息，到期一次給付。另外，王道銀行也推出3個月期年利率1.91%、9個月期年利率1.99%優惠定存專案，單筆起存金額同樣最低新台幣2萬元起，最高新台幣300萬元，活動時間到4月30日截止。

渣打銀行即日起至5月31日止，推出「蛇運亨通」新台幣定存年利率2%方案，6個月天期，單筆最低起存金額100萬元，單一客戶最高承作金額1,000萬元，限新資金優惠。

遠東商銀即日起至6月30日推出新台幣定存優惠專案，透過網路銀行及行動銀行，並以新資金承作定存，即可享12個月期年利率1.76%優惠，承作金額為20萬元至200萬元。

星展銀行在6月底前推出台幣定存專案，星展豐盛理財客戶與星展豐盛私人客戶以新資金承作定存，可享9個月期年利率1.75%優惠，最低承作金額100萬元，上限為5億元。