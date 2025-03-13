國銀去年臨櫃阻詐逾百億元 警示戶控管措施3月上路

據金管會統計，2024年銀行臨櫃阻詐達1萬3580件，攔阻金額達101億元，年增33%，顯示銀行已加強臨櫃阻詐力道。金管會研擬強化警示帳戶控管措施將在3月上路，若依原規劃，最快7月警示戶控管差的銀行，恐就會被公布。

金管會3月將上路的警示帳戶控管措施，擬祭出兩大警示帳戶監控指標，一旦銀行連續兩個月超標，即被打入「觀察名單」，改善期間又連續兩個月超標，等於連續四個月表現不佳，7月該銀行就會被揭露。

銀行局主秘王允中說，目前38家銀行及郵局已與司法警察機關合作，警示帳戶通報從過去紙本，全已改採電子化，可大舉縮短凍結帳戶時間，最短通報只需要十分鐘，銀行就可立即凍結警示戶，避免詐團將受害人款項迅速移轉。

依規定，銀行接獲司法警察機關的警示帳戶通報，會即刻進行通報資料確認程序後，立即暫停警示帳戶全部交易功能(或稱凍結帳戶)。

除非有較複雜案件，例如收到警察機關通報後，該帳戶主體無法辨識(例如無法辨識是法人或是子公司)，又或者無法辨識這個人，銀行需要查證辨識工作，無法短時間內做凍結。

業者關心，電商平台帳戶下有100個虛擬帳戶，當其中一個是警示帳戶，是否整個電商平台帳戶會被凍結？官員說，不會凍結整個電商平台帳戶，而是依警方通報的金額來凍結，以免影響過大。

又或是一家公司被通報為警示戶，依現行規定是，該公司其他銀行帳戶需列為衍生管制帳戶，官員說，只要確認其他銀行帳戶是屬公司正常營運，就不會被列衍生管制，依舊可做營運周轉。

王允中指出，對警示帳戶控管成效良好的銀行也會給予獎勵，例如納入公平待客原則評核時做加分。