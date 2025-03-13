快訊

畜牧司前司長遭彈劾 陳吉仲出聲力挺！稱雞蛋過剩是因「政治操作」

準備大賺一筆？川普關稅大刀釀股市崩盤 「這些人」卻老神在在

賴總統恢復軍事審判制度 「洪仲丘案」檢察官揭隱憂：民眾恐難信賴

淡季不淡！1月國銀對中小企業新增放款239億元 寫同期第四大

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會今天公布，截至2025年1月底，本國銀行對中小企業放款餘額達新台幣10兆3619億元，較去年12月底新增239億元。圖／聯合報系資料照片
金管會今天公布，截至2025年1月底，本國銀行對中小企業放款餘額達新台幣10兆3619億元，較去年12月底新增239億元。圖／聯合報系資料照片

據金管會統計，2025年1月底國銀對中小企業放款餘額10兆3,619億元，月增239億元，與往年1月多因季節性因素而衰退來看，今年不減反增，更寫史上同期第四大量，年增6%是近三個月高點，顯示企業資金需求仍旺。

銀行局主秘王允中說，1月中小企業放款量能增加，主要增加來源有四大項，包括企業增加資本性支出貸款、營運週轉金、購置不動產和現金增資款；至於今年全年新增放款目標最快4月敲定。

一般國銀對中小企業放款目標都會考慮經濟成長率，以主計處預測2025年經濟成長率僅3.14%較2024年4.6%還低下，2025年全年增額目標再往上增加的空間恐有限。2024年增額目標4,200億元是史上最高也順利超額達標。

銀行圈認為，2025年政經情勢變數多，即便AI、高效能運算、車用電子等科技業資金需求仍維持強勁，但傳產業則顯疲弱，加上國銀也續緊縮土建融、建商營運周轉金，全年增額目標最多維持4,200億元，應很難再往上攀升。

金管會是在2005年開始統計國銀對中小企業放款數字，至今20年來，其中就有12年頭的每年1月放款都呈現衰退，主因是各中小企業12月會有調度跨年的資金需求，但多會在隔年1月還款，因此1月放款量多會陷入衰退。

2025年1月不減反大增239億元，更刷史上同期第四大量，年增率也回穩到6.1%的近三個月高點，顯示今年企業資金需求動能仍維持強勁。

史上同期最高放款量是2011年1月當時新增326億元，2021年1月新增310億元次之，第三大是2022年1月新增280億元。

2024年全年國銀對中小企業新增放款量是5716億元寫史上第四大，今年最大變數是全球經濟情勢，尤其美國川普關稅戰是否引發經濟衰退，牽動了企業資金需求動能強弱。

據金管會統計，1月單月對中小企業放款增加前五大，是中信銀、永豐銀、合庫、彰銀（2801）和台新銀，其中光中信銀和永豐銀1月單月新增放款量就衝破百億元，各新增166.1億元和153.5億元，顯示民營銀行積極搶市。

合庫1月對中小企業新增放款85億元、彰銀新增50億元，台新銀新增48億元。

中信銀 中小企業

延伸閱讀

表現亮眼！玉山金控營收創新高 海外獲利破百億元

太陽聯盟副組長是共諜！利誘軍人拿五星旗拍「投降片」判6年8月

外幣放款去年狂增千億元寫8年新高 國銀迎2025年利好

2025投資金融股怎麼選？專家「股息價差雙贏」：第一金（2892）、彰銀（2801）、台中銀（2812）

相關新聞

新一波台幣優利定存來了！多家銀行祭新方案 年利率衝4％

新一波台幣優利定存到來，台新銀行Richart 13日宣布首次推出超優利率定存方案，只要以新資金存入Richart數位帳...

央行前副總裁：比特幣不能買肥皂 當外匯存底不可行

中央銀行前副總裁許嘉棟今於比特幣國家儲備論壇指出，比特幣不是貨幣，亦屬沒有實質價值基礎的資產，作為我國外匯存底不可行，央...

立委黃珊珊要求成立虛擬資產業的存保公司 楊金龍：會研究

中央銀行總裁楊金龍13日赴立法院報告，立委黃珊珊詢問，美國總統川普日前簽署行政命令，要求建立比特幣的戰略儲備，台灣央行一...

國銀去年臨櫃阻詐逾百億元 警示戶控管措施3月上路

據金管會統計，2024年銀行臨櫃阻詐達1萬3580件，攔阻金額達101億元，年增33%，顯示銀行已加強臨櫃阻詐力道。金管...

淡季不淡！1月國銀對中小企業新增放款239億元 寫同期第四大

據金管會統計，2025年1月底國銀對中小企業放款餘額10兆3,619億元，月增239億元，與往年1月多因季節性因素而衰退...

春節影響入帳天數 1月刷卡額月減816億

金管會統計，全台32家信用卡發卡組織1月刷卡額為新台幣3386億元，較去年12月大減816億元、月減19.42%，也較去...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。