淡季不淡！1月國銀對中小企業新增放款239億元 寫同期第四大

據金管會統計，2025年1月底國銀對中小企業放款餘額10兆3,619億元，月增239億元，與往年1月多因季節性因素而衰退來看，今年不減反增，更寫史上同期第四大量，年增6%是近三個月高點，顯示企業資金需求仍旺。

銀行局主秘王允中說，1月中小企業放款量能增加，主要增加來源有四大項，包括企業增加資本性支出貸款、營運週轉金、購置不動產和現金增資款；至於今年全年新增放款目標最快4月敲定。

一般國銀對中小企業放款目標都會考慮經濟成長率，以主計處預測2025年經濟成長率僅3.14%較2024年4.6%還低下，2025年全年增額目標再往上增加的空間恐有限。2024年增額目標4,200億元是史上最高也順利超額達標。

銀行圈認為，2025年政經情勢變數多，即便AI、高效能運算、車用電子等科技業資金需求仍維持強勁，但傳產業則顯疲弱，加上國銀也續緊縮土建融、建商營運周轉金，全年增額目標最多維持4,200億元，應很難再往上攀升。

金管會是在2005年開始統計國銀對中小企業放款數字，至今20年來，其中就有12年頭的每年1月放款都呈現衰退，主因是各中小企業12月會有調度跨年的資金需求，但多會在隔年1月還款，因此1月放款量多會陷入衰退。

2025年1月不減反大增239億元，更刷史上同期第四大量，年增率也回穩到6.1%的近三個月高點，顯示今年企業資金需求動能仍維持強勁。

史上同期最高放款量是2011年1月當時新增326億元，2021年1月新增310億元次之，第三大是2022年1月新增280億元。

2024年全年國銀對中小企業新增放款量是5716億元寫史上第四大，今年最大變數是全球經濟情勢，尤其美國川普關稅戰是否引發經濟衰退，牽動了企業資金需求動能強弱。

據金管會統計，1月單月對中小企業放款增加前五大，是中信銀、永豐銀、合庫、彰銀（2801）和台新銀，其中光中信銀和永豐銀1月單月新增放款量就衝破百億元，各新增166.1億元和153.5億元，顯示民營銀行積極搶市。

合庫1月對中小企業新增放款85億元、彰銀新增50億元，台新銀新增48億元。