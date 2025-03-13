若美國關稅戰衝擊台廠 財部盼公股行庫提供融資因應

美國總統川普關稅戰連鎖效應，恐影響台灣出口業者。財政部今天在公股金融事業例會提醒行庫注意資本市場波動、調控風險，也超前部署提及若發生關稅戰，盼行庫在風險可控下協助中小企業，提供融資、輸出入保險等因應工具。

財政部今天召開公股金融事業例行業務研討會，由部長莊翠雲親自主持，公股金控或銀行董事長、總經理等人與會。

今天會中安排元大投信主講世代差異及人口結構對金融商品設計的相關探討，彰化銀行並進行業務分享，除表定討論議程，財政部在會中也觸及多面向議題，會議時程將近3小時。

與會人士轉述，今天會中財政部談到金管會信託2.0計畫、相關策略發展藍圖，以及亞洲資產管理中心，希望行庫踴躍參與落實，並可響應政府兆元投資方案以及優質促參案件；同時，活化不動產投資信託（REITs）等金融商品的開發投入，積極推動結構型金融債券等。

與會人士指出，財政部提到公股金融事業應建立友善職場環境、落實內稽內控機制，以及警示戶防範、開戶KYC（認識你的客戶）等，尤其是防阻詐相關措施，並在提升獲利動能之際，應強化金融營運韌性。

與會人士表示，財政部亦重申，行庫應注意融資租賃業、不動產相關放款，避免授信資源集中特定產業；針對新青安，則提醒行庫持續查核新一波疑似違規者，是否真有轉租、人頭戶等情況，並依規定積極處理，重新檢視貸款條件。

因應川普新政、國際關稅戰等變數，恐衝擊台灣出口業者，政府正在擬定因應措施。與會人士轉述，財政部除提醒行庫要注意國際政經情勢變化、資本市場波動，妥適調控風險與曝險部位，也提到未來若發生關稅戰，希望行庫在風險可控之下協助中小企業，提供融資以及輸出入保險等因應工具以及相關策略。