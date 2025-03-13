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春節影響入帳天數 1月刷卡額月減816億

中央社／ 台北13日電
全台32家信用卡發卡組織1月刷卡額為新台幣3386億元。示意圖／ingimage
全台32家信用卡發卡組織1月刷卡額為新台幣3386億元。示意圖／ingimage

金管會統計，全台32家信用卡發卡組織1月刷卡額為新台幣3386億元，較去年12月大減816億元、月減19.42%，也較去年同期減少12.1%。金管會官員分析，主因是今年農曆春節落在1月，導致入帳天數和金額減少。

金管會統計，截至1月底，整體32家信用卡發卡機構總流通卡數為5865萬張、月增7萬張，有效卡數則為3907萬張、月減1萬張；整體1月簽帳金額為3386億元，較2024年12月的4202億元、大減816億元，月減達19.42%。

金管會銀行局主秘王允中在例行記者會中分析，1月單月簽帳金額較去年12月大減，主因是今年1月逢農曆春節假期，銀行的入帳天數較12月減少7天，導致簽帳金額下滑。

金管會主秘林志吉補充，今年1月與2024年同期相比，因爲去年農曆假期在2月，民眾的消費需求提前在1月刷卡，墊高去年1月的簽帳金額。

觀察1月各家發卡銀行數據，中信銀以1月單月6萬3424張為發卡王，永豐銀以6萬3038張排名第2，第3則為玉山銀共5萬4309張。不過，中信銀1月單月共停卡7萬9057張居冠，金管會官員指出，原因為銀行清卡。

根據金管會資料顯示，中信銀2025年1月續居刷卡王，單月刷卡額高達555.09億元，國泰世華銀近531.55億元緊追在後，第3至第5名依序為北富銀457.28億元、玉山銀456.63億元及台新銀354.22億元。

中信銀 刷卡 金管會

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