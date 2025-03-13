央行鐵腕打房！臺銀誤踩豪宅線遭罰百萬 未來將輔以系統管控

中央銀行鐵腕打房，其中對於豪宅貸款成數有嚴格限制。不動產放款龍頭臺銀近期被央行金融業務檢查處核處100萬元罰鍰，主因分行誤判高價住宅認定標準，據央行規定買賣價和鑑價認定取孰高，總行後來複審一樣有收回貸款成數，但央行仍認定有疏失，據悉，近期多家國銀也因此遭罰。

臺銀13日公告，依據中央銀行裁處書，辦理自然人購置住宅貸款業務違反「中央銀行對金融機構辦理不動產抵押貸款業務規定」第4點第1款規定。對此，已加強相關作業流程控管措施，並輔以系統管控。

據悉，該案在桃園為買價3,900餘萬，銀行鑑價4,000餘萬；央行規定兩者取孰高認定高價住宅，雙北以外地區高價宅標準為4,000萬元，因此只能貸款四成，但經辦人員誤判非高價宅。總行在貸後複審時已經有收回貸款成數。