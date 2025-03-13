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國銀1月對中小企業放款成長239億 月增量寫同期第3高

中央社／ 台北13日電
金管會今天公布，截至2025年1月底，本國銀行對中小企業放款餘額達新台幣10兆3619億元，較去年12月底新增239億元。圖／聯合報系資料照片
金管會今天公布，截至2025年1月底，本國銀行對中小企業放款餘額達新台幣10兆3619億元，較去年12月底新增239億元。圖／聯合報系資料照片

景氣能見度攀高，中小企業資金需求回溫，金管會今天公布，截至2025年1月底，本國銀行對中小企業放款餘額達新台幣10兆3619億元，較去年12月底新增239億元，新增數寫近10年來同期第3高。

金管會統計，截至2025年1月底止，本國銀行對中小企業放款餘額達10兆3619億元，月增239億元。而中小企業放款占全體企業餘額比率為64.09%、占民營企業放款餘額比率為67.86%，平均逾期放款比率為0.26%。

金管會銀行局主秘王允中今天在例行記者會分析，中小企業1月放款的月增數創近10年第3高，主要來自企業資本性支出貸款、營運週轉金貸款、購置不動產貸款與現金增資貸款。

金管會統計，截至今年1月底，放款餘額前5名銀行依序為第一銀、合庫銀、台銀、華銀與兆豐銀。至於與基期2024年12月相比，1月放款增額第1名為中信銀共166.09億元，依序為永豐銀、合庫銀、彰銀與台新銀。

王允中說，今年度國銀對中小企業放款目標金額，還要洽銀行公會、經濟部等單位共同討論，有望在第2季定案。金管會將持續鼓勵銀行在兼顧風險控管下，對中小企業提供必要的營運資金，以營造有利中小企業融資環境。

中小企業 金管會

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