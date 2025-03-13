台銀誤判豪宅房貸認定標準 央行開罰100萬

央行為督促金融機構落實不動產貸款規範，依職權發動金檢。台灣銀行今天罕見發布公告，央行認定台銀違反「中央銀行對金融機構辦理不動產抵押貸款業務規定」，核處新台幣100萬元罰鍰。台銀說明，現已加強相關作業流程管控，並輔以系統管控。

據悉，台銀遭到開罰的案件為台北市、新北市以外的高價住宅貸款，依據央行規定，非雙北地區鑑價或買賣金額新台幣4000萬元以上者為高價住宅，適用高價住宅貸款條件。

不過台銀是依據鑑價、買賣之中的較低值，為是否歸屬高價住宅的標準，但央行規定應採擇高者，台銀於複審時發現後，與客戶溝通並將貸款成數由原本核貸的成數，調整至高價住宅適用的較低成數，央行在金檢時發現此案，因此處以罰鍰。