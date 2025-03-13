彰銀120周年擴大扎根金融教育 3年將惠及萬名學童

彰化銀行（2801）攜手金融研訓院與彰化縣政府，推動「CSR金融共好公益計畫」，為彰化地區金融教育向下扎根，預計3年將會有超過9,000學童受惠，學習正確的理財觀念，並強化防堵金融詐騙。

這項計畫專為國小四年級學童設計，透過體驗式學習，由彰化銀行志工擔任「CoCo老師」，進入校園，透過遊戲、案例與互動課程，幫助孩子們建立財務規劃能力，理解金錢價值，並且學會如何辨識風險，遠離詐騙陷阱。

彰銀總經理周朝崇表示，活動主題為「攜手彰銀儲蓄夢想」，經過CoCo老師趣味生動的教學活動，讓理財和防詐觀念從小扎根；去年一整年涵蓋彰化26行政區1944學童受益，這項金融教育計畫將持續3年，預計可以幫助9,000學童增進金融知識。

金融研訓院院長高一誠表示，小四的學生非常活潑，和大學生在課堂上通常要點名才會回答不同，小朋友們上課時都會主動回答，課堂上學習到金融知識，回家之後也會跟父母爺爺奶奶分享，這樣的金融教育效果非常顯著。

促成這項計畫的彰化師範大學教授鄭國枝表示，雖然自己在大學裡教書，教了很多談判溝通，但更理解孩童時代的小朋友就像是海綿寶寶，吸收能力非常強，是最好的養成教育階段，很多常規習慣都是在這個階段建立，並且根深柢固。非常感謝彰銀和金融研訓院投注心血和金錢，協助這項全台只有彰化才有的金融深根課程。

根據家長問卷回饋，課程後98%的孩童能主動考慮消費的必要性，45%完全自主放棄非必要開銷，53%則因價格考量或家長建議改變消費行為。

此外，91.26%的孩童展現正向財務行為，包括主動儲蓄、減少浪費、關心家庭開銷，甚至透過參與家務分擔家庭負擔。也有家長表示，孩子在課程後更懂得金錢來之不易，也開始與家人討論財務規劃，提升家庭理財對話。