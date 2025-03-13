上櫃權證交易競賽 元富證券蟬聯兩屆冠軍

新光金控旗下元富證券，積極參與主管機關推動權證發展，繼2023年度榮獲「權心活絡獎」冠軍，13日獲頒櫃檯買賣中心2024年度上櫃權證獎勵競賽「權心活躍獎」第一名，於「證券經紀商營業據點上櫃權證受託買賣累計成交金額」蟬聯冠軍，顯現元富證券推動權證業務有成，二度獲獎除肯定元富證券對權證活絡的貢獻，更展現出權證投資人對元富證券品牌的深度認同。此外，元富亦獲「上櫃股票ETF造市英雄獎」殊榮。由元富證券總經理張清發、投資本部資深副總瞿玉娟代表出席受獎。

根據證期局統計，2024年市場權證交易量較2023年成長28.27%，元富證券貼近市場發展趨勢，落實普惠及友善金融服務，在元富證券官網及自行開發的好富投APP皆設立「權證」商品專區。其中，好富投APP「權證資訊專區」透過發行券商、現貨標的或自行設定篩選條件，協助投資人迅速找到最符合需求的權證投資標的，為從事交易的最佳輔助利器。未來也將持續精進數位交易體驗，進一步提高客戶參與權證投資的熱情。

元富證券13日同步榮獲上櫃股票ETF造市英雄獎，表彰元富證ETF交易團隊長期耕耘ETF商品的造市服務。元富致力提供投資人良好的ETF投資環境，所參與造市的ETF遍布所有商品種類。從早期的台股ETF陸續衍生至海外股票ETF，到近幾年成為市場熱議話題的債券ETF等等。所合作的ETF商品發行商，幾乎涵蓋目前市場上所有的投信公司，顯見元富證券在推動ETF市場的發展皆有一定的地位，未來將持續參與推動更多創新的ETF商品供投資人選擇，為台灣未來ETF市場的發展貢獻一份心力。

此外，為便利投資人開立證券帳戶，積極推廣元富證券分戶帳開戶，不須另外開立銀行帳戶，只需綁定現有的銀行帳戶，即可完成證券開戶流程。不僅大幅縮減投資人時間成本，並透過分戶帳統一管理資金及帳務，一戶完成多種商品交割，包含：股票買賣、信用交易、申購競拍、認股借貸與複委託業務等，清楚掌握投資交易歷程。未來將持續增加可承做業務，藉以滿足客戶多元投資需求。

元富證券表示，全台43家分公司提供數位與臨櫃服務，橫跨全台灣北、中、南、東，遍及各地精華熱鬧地區，持續以專業貼近客戶需求，取得投資人信賴，期許成為投資人心目中的首選券商。