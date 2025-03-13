壽險公會：榮總體系醫院全面上線 「保險理賠醫起通」服務

壽險公會13日指出，即日起，屏東榮民總醫院龍泉分院、臺北榮民總醫院鳳林分院及聯新國際醫院正式加入「保險理賠醫起通」服務，進一步擴展服務範圍，讓更多民眾享受到便捷的理賠體驗，榮總體系4家總醫院、12家分院在立法委員林楚茵及國軍退除役官兵輔導委員會積極協助下全數上線加入服務行列。

「保險理賠醫起通」是壽險公會與21家壽險與產險公司及43家醫療機構共同合作的保險科技服務，旨在簡化傳統醫療保險理賠流程，為民眾提供便捷的理賠服務體驗，並降低醫院的作業成本。透過這項服務，民眾在就診後只需向醫師申請一份診斷證明書並開立收據，隨後可授權保險公司向醫院調閱所需資料，醫院將直接將醫療資料傳送至指定的保險公司，縮短民眾在醫院與保險公司之間的奔波時間，減輕金錢與精力的負擔。

壽險公會理事長陳慧遊表示，壽險公會呼應賴總統健康台灣政策，並在金管會保險局指導下，積極推動保險科技的應用，致力於實現公平待客、友善服務及普惠金融的政策目標，因此公會積極尋求各大醫院加入「保險理賠醫起通」服務，而榮民醫療體系的加入，是跨部會合作的象徵，並體現壽險公會推動普惠金融積極性，壽險公會期望能打造更加便捷且永續的理賠服務流程，進一步減少醫療機構的行政負擔。

為提升服務，壽險公會將持續邀請更多醫療院所加入「保險理賠醫起通」服務。期望透過這項服務，讓民眾在商業醫療保險理賠過程中享有便捷和透明的體驗，同時降低醫院的行政成本，使保險成為每位民眾生活中的堅實保障。