央行前副總裁：比特幣不能買肥皂 當外匯存底不可行

中央銀行前副總裁許嘉棟今於比特幣國家儲備論壇指出，比特幣不是貨幣，亦屬沒有實質價值基礎的資產，作為我國外匯存底不可行，央行不會考慮，除非好幾年都推不動的主權財富基金把外匯存底用於投資比特幣，「我沒意見，但是央行不會幹這種事」。

比特幣及虛擬通貨發展協會與幣託集團、中信金融管理學院等合作單位舉辦比特幣國家儲備｜2025第二屆創新與衍生型商品監理策略論壇。對於比特幣宜否納為外匯存底，許嘉棟直言，比特幣非貨幣，亦屬沒有實質價值基礎的資產，作為我國外匯存底不可行，央行不會考慮。至於主權財富基金在台灣不容易推動，央行堅持動用外匯存底須以對等台幣換取，且另外成立機構負責運作。

許嘉棟說明，所謂外匯存底是指央行所保有的，民間保有的則不算；外匯存底功能不外乎調節供需，央行買賣外匯穩定新台幣匯率；另因應不時之需，對抗國外投機風險、金融風暴或國內重大政治事件、國安危機、戰時需要。1995-96年台海危機時中共打三顆飛彈導致我國外匯存底少了170億美元，這是國安為機。同時，外匯存底需安全性、流動性以及獲利性；由於外匯存底來自經常帳和金融帳盈餘，背後付出機會成本，損失國內投資報酬率，故需賺取孳息的適當收益率，央行本質保守，要投機冒險不可能。

台大財金系教授劉憶如則認為，美國QE無限制發行美元，疫情後一年間聯準會資產負債表膨脹到近9兆美元，非常荒唐。歐元區和日本皆然。相對而言比特幣有固定發行量，至於價格不穩定有因穩定幣出現而可以克服。今天加密貨幣市值達3兆美元，僅位於19兆美元（下同）的黃金及3.2兆的蘋果之後，另如微軟市值2.8兆、輝達2.6兆，此外，比特幣可以切割到一億分之一，人人可參與，因此真的有另一個世界運作相當美妙與嚴謹。

對此，許嘉棟強調，貨幣的特質具可分割性，且保有價值穩定，他質疑比特幣能否買肥皂？加密貨幣哪個是穩定的？黃金具稀少性且有實質價值，央行數位貨幣（CDBC）有實質價值基準。現在美國想把穩定幣和美元掛鉤，但穩定幣的信心基礎正是美元，最後還是美元讓大家放心，虛擬貨幣真實價值基礎為何他真的不清楚，若是因稀少性，黃金也有稀少特質。