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陳冲：面對單邊主義須帶槍投靠 數位資產就是槍

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
2025第二屆創新與衍生性商品監理策略論壇，新世代金融基金會董事長陳冲致詞與演講。記者余承翰／攝影 余承翰
2025第二屆創新與衍生性商品監理策略論壇，新世代金融基金會董事長陳冲致詞與演講。記者余承翰／攝影 余承翰

新世代金融基金會董事長陳冲13日於比特幣國家儲備論壇指出，面對逆全球化和單邊主義必須帶槍投靠，而數位資產就是槍，美國推動美元的穩定幣是希望繼續穩固美元霸權地位。台大財金系教授劉憶如表示，目前203種穩定幣中93%與美元掛鉤，穩定幣正是美國央行的分身，川普藉虛擬幣及穩定幣鞏固美元地位。

比特幣及虛擬通貨發展協會偕幣託集團、中信金融管理學院等合作單位舉辦比特幣國家儲備，2025第二屆創新與衍生型商品監理策略論壇。陳冲開場致詞時表示，川普對穩定幣有承諾，國會議員已提三個法案對穩定幣發展建立法律基礎，美元穩定幣希望繼續穩固美元霸權地位，推動氣氛成熟。我國金管會日前提到穩定幣是虛擬資產與法幣的一個橋接，值得深思。

陳冲強調，台灣發行穩定幣必要性有三，包括數位世界的避風港、跨境交易速度快且成本低，以及美元武器化與非美元穩定幣的興替。

劉憶如指出，目前203種穩定幣中93%與美元掛鉤，穩定幣其實就是美國央行的分身，發行需要準備，如果用美元表示需要買這麼多的美元，不論現金或國庫券；最重要是美國國債，美國現在最擔心國債賣不掉，川普藉由虛擬貨幣及穩定幣擴大鞏固美元地位，且否定央行數位貨幣（CDBC）讓全世界不得不用到美元。近期歐元區沒有角色，但韓國說應該要推韓圓發行的穩定幣，日本只用一種穩定幣USDC，值得我們參考。

比特幣 美國 陳冲

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