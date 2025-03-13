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合庫首次招募菁英儲備幹部 起薪逾6萬

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
合庫金控。圖/合庫金控提供
合庫金控。圖/合庫金控提供

合庫金控（5880）攜手旗下合庫銀行啟動2025年大規模徵才計畫，8日以「校園徵才專車」為主題，前進台大校園參與校園徵才博覽會。為展現合庫Z世代的活力，多位年輕在職學長姐現場分享職涯心得並解答求職疑問，活動氣氛相當熱烈。

合庫表示，隨著各項業務穩步成長及金融創新需求不斷升高，如何有效吸引並培育優秀的業務及管理人才，將成為企業持續發展的關鍵動力。而為發掘潛力人才，合庫今年也首度招募「菁英儲備幹部（EMA）」，在薪資方面相當具吸引力，首年年薪可輕鬆突破百萬，除起薪為新台幣6萬2,400元外，表現優異者6年即可晉升為主管。合庫表示，希望能延攬到兼具業務專業與外語能力的人才，並透過銀行豐富的內部培訓資源及職涯歷練，未來能成為拓展海外業務的重要幫手。

合庫本次招募種類相當多元，應屆畢業生熱門報考職缺如一般金融人員與儲備菁英（GA）分別開出236及30個名額，部分資訊類組應屆畢業生亦可報考；此外，本次也釋出需具一定工作經驗之稽核人員、菁英儲備幹部（EMA）、徵授信/外匯、理財/助理理財及資訊人員等共136個職缺。

本次甄試報名時間自2月26日起至3月31日止，筆試與面試分別於4月20日與5月25日舉行，錄取名單預計於6月3日公布。配合畢業季時程，希望能讓應屆畢業生可輕鬆接軌，順利就業。更多徵才資訊可參閱合庫金控、合庫銀行及台灣金融研訓院官方網站。

合庫金 徵才 職涯

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