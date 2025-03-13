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存款族快看！台新Richart推6個月2%優利 定存1萬就可存

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

存款族注意！在投資市場波動大的時代，定存是平衡整體投資組合風險的理想選擇。台新銀行Richart首次推出超優利率定存方案「新資金新臺幣優利定存專案」，只要以「新資金」存入Richart數位帳戶，即可享6個月高達2%的優惠利率，額度有限、額滿即止，讓存款輕鬆放大。

「新資金新臺幣優利定存專案」於2025年3月17日起於Richart App開跑，活動期間至2025年4月30日止，每筆定存承作金額為新臺幣10,000元至3,000,000元，每人限承作1筆。以單筆存入金額新臺幣120萬元為例，定存6個月2%，累計可領取利息新臺幣12,000元，平均每月可領取新臺幣2,000元，可以犒賞自己一頓額外的大餐、買一套新衣服，輕鬆給認真儲蓄的自己，每月一份定期的禮物。

台新銀行Richart「新資金新臺幣優利定存專案」，可承作對象不分Richart新舊戶，新戶開戶後即可承作，開戶輸入「2025RICHART」，並完成首次登入再享200元用戶禮。

台新 定存

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