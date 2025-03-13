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TWQR進軍日韓 央行允諾下一步努力前進新南向

中央社／ 台北13日電
中央銀行總裁楊金龍今天允諾，會督導財金公司將TWQR進一步推展至新南向國家。新光銀行／提供
中央銀行總裁楊金龍今天允諾，會督導財金公司將TWQR進一步推展至新南向國家。新光銀行／提供

海外旅遊熱潮延續，為了讓國人出國消費更方便，財金公司已經推動TWQR掃碼支付「嗶」進日韓，中央銀行總裁楊金龍今天允諾，會督導財金公司將TWQR進一步推展至新南向國家。

TW及QR字樣分別代表「台灣」及QR Code，兩者合體代表「台灣QR Code支付之共通標準與識別」。

財金公司串連銀行及電支機構兩大支付體系，以TWQR作為共同標示，攜手合作推展QR Code支付服務；TWQR解決市面上各種支付QR Code規格各異、無法互通的痛點，民眾不管使用哪一個支付APP，只要掃同一張TWQR，就能輕鬆支付。

楊金龍今天赴立法院財政委員會進行業務報告，民進黨立委鍾佳濱質詢時指出，央行應督導財金公司，將TWQR推展至新南向國家，楊金龍點頭同意。

財金資訊公司董事長林國良表示，目前國人赴日本、韓國旅遊時，都可以在當地使用TWQR，今年希望日本旅客來台也能使用，接著推動新加坡來台灣使用；新加坡部分，正在磋商階段，希望今年有結果。

鍾佳濱認為，海外旅遊、境外工作都具有TWQR發展潛力，特別是政府正在推動新南向政策，TWQR應該也要配合推動，納入境外工作者、移工的消費需求，以及不能只是國人在國外旅遊能使用、外國人來台灣消費也要努力開通。

民眾黨立委黃珊珊則表示，財金公司應該要爭取LINE Pay加入TWQR；林國良表示，財金公司也非常希望如此。

QR Code 新南向政策 楊金龍

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