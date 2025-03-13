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立委黃珊珊要求成立虛擬資產業的存保公司 楊金龍：會研究

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
民眾黨立委黃珊珊。聯合報系資料照
民眾黨立委黃珊珊。聯合報系資料照

中央銀行總裁楊金龍13日赴立法院報告，立委黃珊珊詢問，美國總統川普日前簽署行政命令，要求建立比特幣的戰略儲備，台灣央行一直以來都把虛擬貨幣當成高風險、具投機性的金融商品。然而，隨著美國改變對比特幣的定性，央行還覺得比特幣是具投機性的商品嗎？對此，楊金龍回應，「央行不是認為比特幣是投機的、只是價格變動相當大」。

黃珊珊表示，台灣不可能自外於世界，此事需要被正視。未來金管會將會推動虛擬資產專法，將虛擬資產業者納入金融監理的框架中。對照現行的金融機構，面對擠兌或市場動盪時，會有存款保險來保障存戶權益；未來虛擬資產業者進行業務時，目前僅有對存戶的法幣存款有銀行信託或十足履約保證的要求，但是對虛擬資產的儲備並沒有相關的規範。

黃珊珊詢問，現在建立虛擬資產儲備是否可以作為虛擬資產存款的某種擔保？央行是否認為這樣的儲備是重要的？成立虛擬資產業的存保公司是否是重要的？

楊金龍表示，委員所提出的問題是重要的；目前央行是協助金管會完善虛擬資產專法的工作，對於委員所提出方向，可以再研究。

央行 楊金龍 比特幣

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