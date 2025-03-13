央行強化金檢不推第8波房市管制？楊金龍：那當然

央行將於20日舉行理監事會，市場聚焦利率政策及房市管制，央行總裁楊金龍今天在立法院被問及是否以金檢取代第8波選擇性信用管制時回應，「那當然」。

楊金龍今天赴立法院財政委員會進行業務報告，書面報告提到，未來央行不動產信用管制措施有3大精進方向，首先，將持續審視各銀行自主管理不動產貸款每季具體改善方案執行情形，督促業者積極落實。

第二，央行近期辦理金融機構不動產抵押貸款業務專案檢查，發現數種缺失態樣，未來會加強辦理專案檢查，並要求銀行落實規定及改善缺失。

第三，央行將持續檢視不動產貸款情形與管制措施執行成效，並密切關注房地產相關政策對房市的可能影響，適時調整相關措施內容。

民進黨立委郭國文詢問，根據央行報告，2021年至今年2月底止，專案金檢次數共計170次，接下來央行是否以強化金檢取代第8波信用管制，楊金龍則回答「那當然」。

楊金龍表示，央行第7波選擇性信用管制是配合國銀自主管理不動產貸款總量管制計畫，央行緊盯國銀有無按照期程改善，並搭配專案金檢。

央行報告指出，去年第4季多數銀行均達成「不動產貸款具體量化改善方案」自訂控管目標，少數未達目標的銀行，會請銀行說明原因及改善方案。