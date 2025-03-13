台積電千億投資美國影響匯市？楊金龍：長時間分批不會有明顯衝擊

立法院財政委員會今天邀請中央銀行總裁楊金龍率所屬單位主管列席報告業務並備答詢，多名立委關注日前台積電宣布加碼對美投資千億美元，是否可能大舉匯出資金、影響新台幣匯率穩定。

中央銀行總裁楊金龍表示，央行外匯局曾找台積電財務部門討論過此事，資金要經過外匯市場時央行就會知道，但千億美元不會集中在一年之內匯出，而是會在一段較長時間分批出去，這千億美元也會分散在好幾年陸續投資，對國內匯市不會有太明顯的衝擊。