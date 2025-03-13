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證交所搶攻資訊人才 陽交大與清大校園徵才首登場

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
臺灣證券交易所參與臺大校園徵才博覽會。（臺灣證券交易所/提供）
臺灣證券交易所參與臺大校園徵才博覽會。（臺灣證券交易所/提供）

臺灣證券交易所積極布局未來人才，繼上週參與臺大校園徵才博覽會後，本周六（15日）將首次前進陽明交通大學，並於下周六（22日）參加清華大學校園徵才博覽會，廣邀資訊人才加入，共同打造台灣資本市場新世代。

為吸引更多年輕優秀學子，證交所積極走入校園找尋人才，除在大學開設學分班，提早讓學生更了解資本市場實務運作外，也自2024年首度參與校園徵才博覽會，直接與年輕學子互動，傳達證交所的發展願景，展現高度的求才熱忱，重塑一甲子「老店」的企業品牌新形象，期為資本市場注入更多優秀新血、齊心攻打證券國際盃。

隨著數位轉型與資本市場的快速發展，證交所對科技與資安人才的需求大幅提升，2025年更首度進駐陽明交通大學與清華大學校園徵才博覽會，將證交所品牌打進金融證券圈以外的新領域，希冀經由與頂尖學府的菁英交流，吸引更多科技新血投身證券領域，共同開創資本市場新頁。

證交所誠摯邀請對數位創新及資本市場充滿熱情的學子，踴躍參與本次校園徵才博覽會，與證交所團隊面對面交流，深入了解不同的職涯發展，給自己更多發揮潛力與成長空間的機會。

徵才 證交所 資本市場

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