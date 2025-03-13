元大銀行首創防詐諮詢專線 與客戶攜手對抗詐騙

為履行企業社會責任並強化金融交易安全，元大銀行持續推動防詐措施，透過科技創新與資訊整合，打造更完善的金融安全防護網。今年2月7日起，元大銀行首創「防詐諮詢專線」，提供24小時即時諮詢與協助，與客戶攜手對抗日益猖獗的詐騙威脅，全面守護財產安全。

面對日新月異的詐騙手法，若客戶對於任何來自元大銀行的資訊感到疑慮，請保持冷靜，切勿驚慌。除了可以撥打內政部警政署165反詐騙諮詢專線迅速求證外，亦可撥打元大銀行防詐諮詢專線(02)2182-6165，由專業團隊提供即時諮詢及應對指引。不論是接到可疑來電、簡訊，或遇到不明投資邀約，客戶皆可透過專線獲得即時防詐建議。此外，當發現可疑交易時，也能立即通報專線，協助判斷交易風險，必要時同步聯繫警政機關，及時攔阻詐騙交易，降低財務損失風險。

在強化交易安全方面，元大銀行透過科技創新與即時風險預警機制，致力於「提高攔截詐團金流、增加臨櫃攔阻金額、減少卡片盜刷損失」三大目標，為客戶打造更安全的金融環境。例如，元大銀行推出「行動支付安全交易模式」，透過「夜間暫停交易」及「額度調降設定」功能，截至2024年底，已有超過3,000位客戶響應使用，成功攔阻多起異常交易。

考量現代金融交易的便利性與即時性，元大銀行進一步將「LINE通訊軟體」與銀行業務整合，使客戶隨時掌握個人金融動態。只要完成綁定「元大銀行LINE個人化服務」，無論是信用卡消費或轉帳交易，皆可在第一時間收到通知，確保交易安全。為鼓勵客戶使用，即日起至2025年6月30日止，元大銀行推出「LINE綁定召集令活動」，首次成功綁定LINE個人化服務的客戶，即可獲得10點LINE POINTS。未來，元大銀行將持續深化防詐機制，與警政機關緊密合作，共同打造更安全的金融環境，讓客戶享受更安心、便捷的金融服務。