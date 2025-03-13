康和證推美股交易 滿額限量送蘋果平板電腦、手機 限量30萬禮券抽獎

根據證券商公會統計海外複委託有效開戶數，從2022年379萬8,100萬戶，在2024年底達到近590萬戶；國人透過券商複委託交易海外商品金額更火熱，2025年1月交易金額達6,816億元，較去年同期增加16.9%；2024全年交易金額高達超過7兆8,300億元，年增率近75%，創下歷史新高，且投入美股市場的資金就獨占逾七成之多，其中非專業投資人交易金額年增率也達一倍之多。

有感市場對於海外複委託交易的需求增長強勁，康和證（6016）推出美股交易滿額送、抽大獎活動，協助投資人前進美股，即日起至2025年6月30日止，凡於活動期間累積交易滿額，就送AirPods耳機、蘋果平板電腦與最新的iPhone 16 Pro Max手機，數量有限，送完為止。同時活動期間累積交易滿3,500萬美元以上，還可抽限量五名，每名可得30萬台幣禮券。

康和證推美股交易滿額送、抽大獎活動，獎項內容包括「真好康」-活動期間累積交易滿65萬美元以上，就送AirPods 4主動式降噪款耳機，限量20組。「卡好康」-累積交易滿80萬美元以上，贈送AirPods Pro 2耳機，限量15組。「大好康」-累積交易滿120萬美元以上，就送APPLE iPad 10 / 10.9吋平板電腦一台，限量10台。「熊好康」-累積交易滿170萬美元以上，贈送APPLE iPad mini 7/ 8.3吋 平板電腦一台，限量8台。

另有「最好康」-累積交易滿480萬美元以上，即贈送iPhone 16 Pro Max手機一支，限量五支。而累積交易滿3,500萬美元以上，就可參加「超好康加碼抽」，限量五名，中獎者每名可得30萬台幣禮券。