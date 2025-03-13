全支付攻韓 要拓310萬據點

全支付於今年1月正式上線韓國跨境支付服務，全聯總經理蔡篤昌12日表示，今年全支付在韓國市場搶先布局，目標不僅要取得先發優勢，一旦要做電支，也以做到第一名為目標。

蔡篤昌表示，全聯在房地產、零售等行業都想做第一，電支也不例外，要以做到第一名為目標。

他表示，董事長林敏雄對全支付的期許，是透過跨境電商進一步提升使用率與品牌知名度，並在多項指標達到台灣電支第一。

全支付透過與全球跨境支付平台HIVEX合作，攜手韓國電子支付ZeroPay和跨境金融科技公司ICB共同推出跨境支付服務，成為台灣首家進軍韓國市場的電子支付業者，同時也是首家在一年內完成兩個國家跨境支付布局的業者。

全支付目前在韓國可支付據點超過190萬，未來將以每年新增30萬速度增長，三年內目標達310萬個支付據點。同時，在日、韓後，全支付在國際的布局也有意朝泰國、越南等地擴大。

全聯總經理蔡篤昌表示，全支付在日本市場後發先至，已躍居當地台灣電子支付第一，消費金額是第二名品牌的兩倍。

蔡篤昌表示，全支付已在跨境支付居冠，接下來朝會員數、代收付第一目標邁進。全支付的跨境支付策略，除了提升交易額外，還帶來新會員增長與品牌國際能見度提升。以2024年開通的日本市場為例，全支付吸引大量年輕用戶，40歲以下族群占2024年新增會員數的50.7%，其中21-30歲年增幅最顯著，達7.4%。顯示全支付的跨境服務不僅能帶動交易成長，還有助於擴大客群，提升整體會員結構的多元性。

全支付總經理游金榮表示，韓國市場的選擇同樣具有戰略意義。根據統計，韓國為台灣旅客出國的第三大熱門目的地，2024年旅遊人次年增49.7%，連續三年增幅高於日本。