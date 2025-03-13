六大壽險新契約保費 暴增

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導

壽險業保單銷售回溫；今年前兩月，六大壽險新契約保費收入合計突破千億元、來到1,028.1億元，較去年同期的669.9億元，大幅成長近54%；業者估計，今年前兩月，整體壽險業新契約保費將超過1,770億元，年增率逼近六成。

各公司公告數據顯示，今年前兩月，國泰人壽新契約保費收入達336.5億元，年增138%，金額與年增率均為六大壽險之冠。富邦人壽前兩月新契約保費250.9億元，在六大壽險裡居次，年增率36%；南山人壽173.8億元排名第三，年增26.1%。

凱基人壽前兩月新契約保費118.5億元，年成長70.5%，年增率僅次於國壽、奪下亞軍。台灣人壽與新光人壽前兩月新契約保費分別為81.5與66.9億元，年增率分別為3.8%與14.3%。

今年2月，「壽險雙雄」國壽、富邦人壽兩家新契約保費收入雙雙突破百億元。其中，國壽新契約保費158.2億元，年增近180%，同樣為六大壽險之首；富邦人壽108億元，年增62.6%。

國壽指出，意外及健康險銷售動能穩健成長，2月新契約保費月增29%、台幣傳統型商品月成長20%。投資型商品部分，持續推廣穩健的類全委保單及兼顧資產保全的變額壽險與GMDB（附保證）商品，2月投資型商品新契約保費87億元，年增率高達415%。

富邦人壽積極強化分期繳及保障型商品推動，2月新契約保費108億元，年成長近63%，續年度保費受惠於分期繳比重持續提升，年增44%，2月總保費收入334億元，年增49%。

南山人壽2月新契約保費83.5億元，年增54.7%；凱基人壽59.5億元，年增91.9%；台壽與新壽為37.8與32.1億元，年增19.3%與20.6%。

保費 壽險業

延伸閱讀

006208改不配息如「自尋死路」玩不過元大！專家給錦囊：變季配息有勝算

OIU 指數萬能壽險拚第3季問世 配套法規估4月上路 15業者可望受惠

擺脫史上最悲！金管會准壽險OIU新推「指數萬能保單」 這1家有興趣

今年前兩月六大壽險進帳408億元

相關新聞

國泰台大看景氣：央行2025年上半年利率維持不變

國泰金控昨（12）日舉辦2025年第1季台灣「經濟氣候暨金融情勢」展望發表會，國泰台大產學合作計畫教授徐士勛指出，市場預...

中租靈活扣 掌握基金買點

基金也能像股票一樣採右側投資、左側投資的追漲抄底嗎？中租基金平台昨（12）日宣布推出升級版「中租靈活扣」，推出均線操作、...

高雄銀雙箭齊發 攻高端財管

高雄銀行昨（12）日舉辦法人說明會，揭露2025年兩大策略，個金與企金雙管齊下，個金將透過申請開辦高端財管2.0牌照，朝...

台幣貶7.8分 探一個月低點

烏克蘭同意停火30天，加上台積電ADR由黑翻紅，激勵台股昨（12）日開低走高，收復年線，不過股匯不同調，新台幣兌美元未能...

六大壽險新契約保費 暴增

壽險業保單銷售回溫；今年前兩月，六大壽險新契約保費收入合計突破千億元、來到1,028.1億元，較去年同期的669.9億元...

全支付攻韓 要拓310萬據點

全支付於今年1月正式上線韓國跨境支付服務，全聯總經理蔡篤昌12日表示，今年全支付在韓國市場搶先布局，目標不僅要取得先發優...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。