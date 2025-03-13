六大壽險新契約保費 暴增

壽險業保單銷售回溫；今年前兩月，六大壽險新契約保費收入合計突破千億元、來到1,028.1億元，較去年同期的669.9億元，大幅成長近54%；業者估計，今年前兩月，整體壽險業新契約保費將超過1,770億元，年增率逼近六成。

各公司公告數據顯示，今年前兩月，國泰人壽新契約保費收入達336.5億元，年增138%，金額與年增率均為六大壽險之冠。富邦人壽前兩月新契約保費250.9億元，在六大壽險裡居次，年增率36%；南山人壽173.8億元排名第三，年增26.1%。

凱基人壽前兩月新契約保費118.5億元，年成長70.5%，年增率僅次於國壽、奪下亞軍。台灣人壽與新光人壽前兩月新契約保費分別為81.5與66.9億元，年增率分別為3.8%與14.3%。

今年2月，「壽險雙雄」國壽、富邦人壽兩家新契約保費收入雙雙突破百億元。其中，國壽新契約保費158.2億元，年增近180%，同樣為六大壽險之首；富邦人壽108億元，年增62.6%。

國壽指出，意外及健康險銷售動能穩健成長，2月新契約保費月增29%、台幣傳統型商品月成長20%。投資型商品部分，持續推廣穩健的類全委保單及兼顧資產保全的變額壽險與GMDB（附保證）商品，2月投資型商品新契約保費87億元，年增率高達415%。

富邦人壽積極強化分期繳及保障型商品推動，2月新契約保費108億元，年成長近63%，續年度保費受惠於分期繳比重持續提升，年增44%，2月總保費收入334億元，年增49%。

南山人壽2月新契約保費83.5億元，年增54.7%；凱基人壽59.5億元，年增91.9%；台壽與新壽為37.8與32.1億元，年增19.3%與20.6%。