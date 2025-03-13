國泰台大看景氣：央行2025年上半年利率維持不變

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
圖／經濟日報提供
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國泰金控（2882）昨（12）日舉辦2025年第1季台灣「經濟氣候暨金融情勢」展望發表會，國泰台大產學合作計畫教授徐士勛指出，市場預期美國聯準會最快6月降息，今年降息幅度約2至3碼；市場持續關注「川普2.0」政策進展，預估今年上半年，台灣央行將維持利率不變；徐士勛坦言，這些預測，並未考量國內4月電價可能調漲因素。

儘管受惠AI持續發展帶動相關需求支撐景氣動能，全球景氣仍面臨貿易戰風險；國泰台大維持2025年台灣經濟成長率預測值2.8%，研判有80%的機率落在1.8%至3.6%，較原先預估值1.6%至3.6%微幅上修；此外，2025年第2季各月的台灣經濟氣候將維持「陰天」，機率將在70%以上。

國泰台大指出，關稅壓力或推升部分國家物價，但衍生之需求降溫、供給改善亦將平衡國際原物料價格。國內部分，外食費、交通、房租及醫療費用等服務類價格漲勢延續，惟基期較高，國泰台大維持今年通膨預估1.9%。水、電及部分公共運輸價格審議結果與調漲方式，將是推升通膨主要風險。

國泰金日前發布調查結果顯示，美國總統川普政策的不確定性，使民眾對股市的樂觀情緒下降，國泰金控投資長程淑芬認為，現在股市的位置相較過去一年，處於中間偏上，全球市場有太多動盪的原因，各國受關稅政策紛擾、負面消息不斷，股市動盪在所難免，這些消息需要二、三個月沉澱，第2季後才能有較多資料可做判斷，各國對美國關稅政策將據理力爭，資本市場動盪應屬短期現象。

台大 國泰金控 美國聯準會

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