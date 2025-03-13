台幣貶7.8分 探一個月低點

烏克蘭同意停火30天，加上台積電ADR由黑翻紅，激勵台股昨（12）日開低走高，收復年線，不過股匯不同調，新台幣兌美元未能同步，貶勢持續擴大，盤中一度進逼33元整數大關，終場收在32.962元、貶7.8分，改寫逾一個月收盤新低價，總成交量17.43億美元。

美國總統川普關稅變數增添不確定性，美股下挫，不過輝達和台積電ADR上揚，提振市場情緒，台積電（2330）在連續多日慘跌後，昨日回神，帶動電子股反攻，終場收在22,278點，上漲207點。

但新台幣兌美元未能同步，昨日以32.89元開盤後，午後投信加入匯出，加重貶值力道，儘管部分出口商有進場拋匯，但仍敵不過買匯勢力，盤中最低來到32.97元，進逼33元整數大關，收盤幾乎收在最低點，探逾一個月新低。

匯銀主管指出，美元指數跌深反彈，亞幣紛紛示弱，加上外資昨賣超172.1億元，連12賣，在匯市仍有匯出，雙重壓力導致新台幣積弱不振。

中央銀行統計顯示，昨日美元指數小漲 0.06%，主要亞幣互有升貶，其中日圓重挫1.11％，成為最弱亞幣，新台幣貶值0.24％、人民幣及星元皆貶0.19％，韓元則升值 0.09%。

匯銀主管指出，新台幣短線暫時無向上攻高題材，將持續測試33元關卡，美國公布的2月消費者物價指數（CPI ）年增2.8%，低於市場預期。 接下來可留意生產者物價指數（PPI），這些通膨數據將影響聯準會的貨幣政策預期。若美國通膨數據不如預期，新台幣將持續區間震盪。