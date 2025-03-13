高雄銀雙箭齊發 攻高端財管

高雄銀行（2836）昨（12）日舉辦法人說明會，揭露2025年兩大策略，個金與企金雙管齊下，個金將透過申請開辦高端財管2.0牌照，朝進駐亞洲資產管理中心做準備，擴大相關收益，企金則將鎖定國家利多政策，包括都更危老、公共工程、綠色產業及永續連結等領域，拓展綠能、公共工程及廠房貸款業務。

高雄銀昨天法說會由總經理徐翠梅主持，會上公布2024年高雄銀全年淨收益43.85億元，年成長14.76%，稅前盈餘13.15億元，年成長9.13%；稅後純益9.61億元，年成長11.1%，淨收益及稅前、稅後獲利均創下歷史新高。

徐翠梅指出，高雄銀為提供高資產客群更完整金融產品和服務，除持續推出創新金融商品外，將申請高端財管2.0執照，以利進駐亞洲資產管理中心高雄金融專區，希望提供高雄銀客戶在高端資產管理及企業跨代財富傳承等需求的解決方案。另外，高雄銀2024年3月完成50億元現增後，業務動能大幅成長，至2024年第4季放款平均餘額達2,182億元，較前年大增342億元，年成長18.59%，今年將持續在綠能產業、公共工程及廠房貸款等企金業務上持續衝刺，協助產業轉型或設備升級，提升ESG掌握衍生商機。