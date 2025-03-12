受理永豐金併京城銀案 公平會最快4月前審查結果出爐

公平交易委員會（公平會）在2月24日受理永豐金控（2890）與京城銀行（2809）合併申報，據公平會公告，本案屬於《公平交易法》第10條規範的企業結合類型，因涉及全數股份收購，且雙方企業上一會計年度的營收已達法規所訂標準，須依法申報，公平會預計4月之前做出初步決定，若需進一步審查，最晚可延至6月底。

公平會於2月25日啟動為期7天的公開徵詢程序，公眾可在3月3日前提出意見。公平會依規定須於30個工作天內完成第一階段審查，最晚預計4月初公布結果。

據了解，公平會將從以下四個面向評估本案，第一、關心結合後市場集中度改變，所造成的市占率改變；第二、從單方效果了解是否會造成漲價；第三，協同效果方面，兩家金控結合後，企業間是否有簽訂不競爭協議的可能性；第四，因事業結合組織可降低成本，會考慮對市場是否產生有利的綜合效果。

公平會審查後可能出現四種結果，首先，無異議通過，若30個工作天屆滿時，公平會未發出反對意見，則合併案將可能在4月初通過；或者，公平會提前審查完畢，可能在4月1日之前就發函通過，若是出現這兩種情形，永豐金控與京城銀行將進入下一階段，提交金管會審查，進一步評估合併對金融秩序的影響。

不過，也有可能出現駁回申請，若公平會認為本案不符合公平競爭原則，將直接否決；延長審查：若案件較為複雜，公平會可將審查期限延長最多60個工作天，合計90個工作天，最晚於6月底做出決定。