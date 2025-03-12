快訊

汽車「隔熱紙透光度」6月公布指引 陳世凱：人命比隱私重要

聽新聞
0:00 / 0:00

受理永豐金併京城銀案 公平會最快4月前審查結果出爐

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
永豐金控日前舉行臨時股東會，最後會議進行投票通過合併案。記者許正宏／攝影
永豐金控日前舉行臨時股東會，最後會議進行投票通過合併案。記者許正宏／攝影

公平交易委員會（公平會）在2月24日受理永豐金控（2890）與京城銀行（2809）合併申報，據公平會公告，本案屬於《公平交易法》第10條規範的企業結合類型，因涉及全數股份收購，且雙方企業上一會計年度的營收已達法規所訂標準，須依法申報，公平會預計4月之前做出初步決定，若需進一步審查，最晚可延至6月底。

公平會於2月25日啟動為期7天的公開徵詢程序，公眾可在3月3日前提出意見。公平會依規定須於30個工作天內完成第一階段審查，最晚預計4月初公布結果。

據了解，公平會將從以下四個面向評估本案，第一、關心結合後市場集中度改變，所造成的市占率改變；第二、從單方效果了解是否會造成漲價；第三，協同效果方面，兩家金控結合後，企業間是否有簽訂不競爭協議的可能性；第四，因事業結合組織可降低成本，會考慮對市場是否產生有利的綜合效果。

公平會審查後可能出現四種結果，首先，無異議通過，若30個工作天屆滿時，公平會未發出反對意見，則合併案將可能在4月初通過；或者，公平會提前審查完畢，可能在4月1日之前就發函通過，若是出現這兩種情形，永豐金控與京城銀行將進入下一階段，提交金管會審查，進一步評估合併對金融秩序的影響。

不過，也有可能出現駁回申請，若公平會認為本案不符合公平競爭原則，將直接否決；延長審查：若案件較為複雜，公平會可將審查期限延長最多60個工作天，合計90個工作天，最晚於6月底做出決定。

京城銀行 公平會

延伸閱讀

永豐金將設南部營運中心

和康生技限制經銷商轉售價格 公平會開罰30萬

Nokia及Infinera併購案 公平會放行

職業工會聯合訂開鎖及配鎖參考價 公平會認定違法

相關新聞

受理永豐金併京城銀案 公平會最快4月前審查結果出爐

公平交易委員會（公平會）在2月24日受理永豐金控（2890）與京城銀行（2809）合併申報，據公平會公告，本案屬於《公平...

股匯不同調 新台幣收32.962元改寫逾1個月新低

台積電ADR上揚，激勵台股擺脫近日頹勢，順利收漲，不過新台幣兌美元未能同步，貶勢持續擴大，盤中一度進逼33元整數大關，終...

網銀公司違規未申報結合 公平會開鍘20萬元

公平交易委員會12日決議對網銀國際股份有限公司（網銀公司）處以20萬元罰鍰，因為網銀公司在取得威秀影城股份有限公司三分之...

全支付搶進南韓 首家台灣電子支付業者、擴展190萬支付據點

全支付於今年1月正式上線韓國跨境支付服務，攜手韓國電子支付ZeroPay和跨境金融科技公司ICB共同推出跨境支付服務，成...

兆豐銀行拚財管業務 地緣政治擴大市場波動將主打穩健型商品

兆豐金控今日召開法說會，主掌財管業務的副總陳建中表示，兆豐銀行今年將有4大策略來布局財管業務，尤其受地緣政治影響使市場波...

川普新政衝擊 兆豐金總座：有三大優勢可趁勢掌握商機

川普新政帶來的衝擊，兆豐金控總經理蕭玉美指出，兆豐有美國四家分行、跨境資金調度，以及外匯避險專業等三大優勢，因此反而可以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。