中租靈活扣 掌握基金買點

基金也能像股票一樣採右側投資、左側投資的追漲抄底嗎？中租基金平台昨（12）日宣布推出升級版「中租靈活扣」，推出均線操作、左側抄底及右側追漲等五種交易策略，當中的均線扣、追漲投、鎖利轉等三項為基金平台業界首創。

因應台灣進入超高齡社會，退休金準備成為基金平台業者兵家必爭之地。中租基金平台在「樂退休」投資專案計畫中，為「中租靈活扣」加入創新投資機制，並宣布攜手十家基金業者，包括富蘭克林投顧、中國信託投信、富邦投信、摩根投信、台中銀投信、新光投信、安聯投信、康和投顧、統一投信、萬寶投顧等，一起搶攻退休市場大餅。

中租基金平台董事長陳俊傑表示，響應金管會力推TISA建構退休金第三支柱的政策，中租投顧的「樂退休」專案聚焦兩大服務，一是運用母子基金「自製退休金流規劃」， 二是定期定額靈活扣款的「智動化投資策略」，協助國人實現樂活退休願景。

中租基金平台總經理蘇皓毅補充，平台首創的母子基金提領機制「中租盈利Pay」及「中租月月領」是自製退休年金交易機制，主要提領來源為母基金本身的資產增值，跟近幾年熱賣的高股息ETF等配息型產品配息來源為股息有所不同，因此投資人無需擔心配息政策或市場環境波動影響。

為協助投資人建議退休後的現金流，中租（5871）近幾年持續開發定期定額、定期不定額的自動交易機制，除已經建立的均價扣、抄抵扣外，昨天再加碼推出均線扣、追漲投、鎖利轉，均為業界首創。