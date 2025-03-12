森崴旗下 48億聯貸案簽約

再生能源系統整合商森崴能源（6806）昨（12）日宣布，子公司寶崴海事工程完成與凱基銀行、新光銀行和土地銀行共同舉辦國內首宗大型風機安裝船「拓進者號（Developer）」的聯貸案簽約，總金額達1.5億美元（約新台幣48.4億元）。

據悉，此次船舶引進除將完成台電離岸風電二期的施工，更將加速未來亞太市場離岸風電建置。

寶崴董事長胡惠森指出，全球各國皆積極發展離岸風電，2024年台灣是中國大陸以外，全球離岸風電新增裝置容量首度高居第一，加上AI能源需求與減碳趨勢，預計將迎來離岸風電的黃金十年，亞太地區的海事工程量能與相關船舶將相當吃緊。