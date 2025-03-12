森崴旗下 48億聯貸案簽約

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

再生能源系統整合商森崴能源（6806）昨（12）日宣布，子公司寶崴海事工程完成與凱基銀行、新光銀行和土地銀行共同舉辦國內首宗大型風機安裝船「拓進者號（Developer）」的聯貸案簽約，總金額達1.5億美元（約新台幣48.4億元）。

據悉，此次船舶引進除將完成台電離岸風電二期的施工，更將加速未來亞太市場離岸風電建置。

寶崴董事長胡惠森指出，全球各國皆積極發展離岸風電，2024年台灣是中國大陸以外，全球離岸風電新增裝置容量首度高居第一，加上AI能源需求與減碳趨勢，預計將迎來離岸風電的黃金十年，亞太地區的海事工程量能與相關船舶將相當吃緊。

凱基銀行 離岸風電

延伸閱讀

寶崴海事攜凱基、新光、土銀 完成首宗風機安裝船聯貸案

世紀鋼攻水下基礎訂單

新光銀行統籌主辦泓德能源11億元聯貸案

亞太地區水下基礎訂單商機龐大 法人看好有利世紀鋼評價提升

相關新聞

國泰台大看景氣：央行2025年上半年利率維持不變

國泰金控昨（12）日舉辦2025年第1季台灣「經濟氣候暨金融情勢」展望發表會，國泰台大產學合作計畫教授徐士勛指出，市場預...

中租靈活扣 掌握基金買點

基金也能像股票一樣採右側投資、左側投資的追漲抄底嗎？中租基金平台昨（12）日宣布推出升級版「中租靈活扣」，推出均線操作、...

高雄銀雙箭齊發 攻高端財管

高雄銀行昨（12）日舉辦法人說明會，揭露2025年兩大策略，個金與企金雙管齊下，個金將透過申請開辦高端財管2.0牌照，朝...

台幣貶7.8分 探一個月低點

烏克蘭同意停火30天，加上台積電ADR由黑翻紅，激勵台股昨（12）日開低走高，收復年線，不過股匯不同調，新台幣兌美元未能...

六大壽險新契約保費 暴增

壽險業保單銷售回溫；今年前兩月，六大壽險新契約保費收入合計突破千億元、來到1,028.1億元，較去年同期的669.9億元...

全支付攻韓 要拓310萬據點

全支付於今年1月正式上線韓國跨境支付服務，全聯總經理蔡篤昌12日表示，今年全支付在韓國市場搶先布局，目標不僅要取得先發優...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。