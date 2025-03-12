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群益金鼎證券攜手台鋼獵鷹 挺女力及國內體育產業

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

群益金鼎證券（6005）與台鋼獵鷹籃球隊攜手，日前於國際婦女節舉辦「GIRLS 鷹 THE HOUSE」主題周活動，除群益金鼎證券董事長周秀真親自出席，總經理李文柱也應邀擔任開球嘉賓，展現對女力及國內體育活動的支持。

「GIRLS 鷹 THE HOUSE」主題周，打造粉紅色的夢幻樂園風格，由Wing Stars甜美登場揭開序幕，「最強外掛」安芝儇與「清純精靈」朴旻曙領軍的第一屆15位成員將全員出席，展現「So Sweet甜美氛圍」。

為響應3月8日國際婦女節，周秀真率領群益高階長官穿上粉紅色應援上衣，以實際行動來支持女性，象徵對女性權益與多元包容的推崇與支持。

球賽精心安排中場小遊戲，邀請女性球迷、Wing Stars啦啦隊成員闖關對戰，並高喊「投資、享樂全都賺；來群益開戶宇宙賺！」將活動推向高潮。

李文柱表示，群益證積極拓展多元合作，近期結合多個生活場域推出「群享樂宇宙」活動，打造專屬的「群益會員經濟」，平衡客戶的財富累積與身心健康，與群益客戶共同創造雙贏局面。

「群益享樂宇宙」活動跨界合作打造「群益會員經濟」吸引年輕投資人的關注，形象廣告特別由Wing Stars成員一粒擔任女主角，廣告中一粒以宇宙星人造型登場，話題性十足。

「群益享樂宇宙」活動熱烈開跑，即日起透過各企業夥伴指定連結，至群益金鼎證券開立全新證券戶，即可獲指定開戶禮，新戶只要達成交易門檻，更有機會抽中iPhone 16 Pro。

群益金鼎證券積極推出多元活動，致力成為客戶的「財富創造者」與「健康陪伴者」，並倡導運動與健康生活的理念，四度榮獲運動企業認證，並以實際行動支持台灣體育發展，推動女性參與，鼓勵員工及客戶積極參與運動健康活動。

群益 運動

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