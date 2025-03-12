網銀公司違規未申報結合 公平會開鍘20萬元

公平交易委員會12日決議對網銀國際股份有限公司（網銀公司）處以20萬元罰鍰，因為網銀公司在取得威秀影城股份有限公司三分之一股份後，未依規定於結合前向公平會提出申報，違反《公平交易法》中的結合申報程序。

公平會表示，網銀公司在2023年8月27日向公平會申報與威秀公司的結合，但在審查過程中發現，網銀公司早在2023年6月21日就已經取得威秀公司35.69%的股份，並且該交易使威秀公司在電影片映演服務市場的市場占有率達到了結合申報的法定門檻。

根據規定，網銀公司應該在結合前就向公平會提出申報，但該公司卻未按規定事先申報，構成違規。

公平會提醒，企業在進行任何結合前，應充分了解《公平交易法》相關規定，若對是否需要申報存有疑慮，建議事先向公平會諮詢，以避免違反法律規定。