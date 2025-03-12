AI 風暴及關稅戰陰霾 全球非投等債基金後市可期

儘管市場壟罩在AI風暴及關稅戰陰霾，但高收益率市場影響較低。法人表示，全球非投等債基金因信貸基本因素、美國經濟穩健，以及強勁的需求，應可在2025年維持利差相對穩定，具投資潛力。

ICE美國科技非投等債指數今年以來仍有1%表現，相較美股逆風，科技債逆勢上揚。觀察資金面流向，儘管市場憂慮，但在低而穩定的利率波動背景下，流入非投等債基金的資金顯著增加。根據美銀截至2月底資料，近四周流入非投等債資金平均值為5.9億美元，可見流入非投等債資金顯著增加。

日盛全球創新科技非投資等級債券基金研究團隊指出，美國關稅風險應會持續，2月份消費者和ISM製造/服務業信心下滑，尤其分項指數中的價格指數飆漲，以及就業指數重挫，為經濟成長和利率帶來下行風險。隨著債務融資的併購增加以及企業獲利提升，非投資等級信貸品質將持續改善。

另外，儘管近期出現波動，但信用利差已顯現彈性。而科技非投等債具有低違約率及高利差特性，加上存續期間相對較短，因此即便在近期美債殖利率大幅波動的利空環繞下，非投等債仍可逆勢上漲。債券挑選則著重在季報財務優異以及營收前景展望看好的企業。

台新策略優選總回報非投資等級債券基金研究團隊補充，歐洲部分，在出口商可能受到美國關稅影響下，整體經濟表現可能持續放緩，ECB將相對保持鴿派，不會陷入衰退，利差相對具有吸引力，因此，相對看好歐洲非投資等級債後市表現，產業部分則偏好能源和國防。