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央行業務報告首度揭秘！去年阻貶新台幣 全年淨賣匯高達「這」巨量

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
新台幣示意圖。 聯合報系資料照
新台幣示意圖。 聯合報系資料照

中央銀行總裁楊金龍將於13日赴立法院財委會進行業務報告，提前出爐的書面資料顯示，去年上半年，國內匯市出現美元超額需求，央行淨賣匯90.6億美元，新台幣對美元貶值5.29%；去年下半年，在外資獲利了結台股，並將部分獲配的股利匯出，加上國際美元走強下，國內匯市出現美元超額需求，央行為避免新台幣匯率過度貶值、進場調節，淨賣匯73.6億美元， 新台幣小幅貶值1.01%。

央行報告首度揭露，去年全年，央行累計淨賣匯164.2億美元，新台幣對美元貶值6.24%，貶幅小於韓元的12.52%、日圓的10.28%及瑞士法郎的7.27%等主要貨幣。

央行表示，去年10月以來，市場預期川普當選美國總統機率上揚，市場興起「川普交易」，受此影響，新台幣對美元呈貶值，惟貶幅居中。

今年至3月10日為止，國內股匯市呈同步下跌，主要反映外資賣超台股、台股下跌2.5%，外資淨匯出98億美元資金， 致新台幣對美元匯率貶值0.42%。

央行指出，近年隨台股市值走揚，外資持有台股市值大幅上升，占外匯存底比重由2016年之69%，上升至今年2月底的142%。面臨川普2.0不確定性挑戰，外資短期集中且大量進出，對我外匯市場穩定帶來挑戰。

台股 央行 新台幣

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