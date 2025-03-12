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寶崴海事攜手凱基、新光、土銀完成首宗風機安裝船國際聯貸案

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
寶崴海事攜手凱基銀行、新光銀行、土地銀行完成首宗風機安裝船國際聯貸案。正崴集團董事長郭台強今日出席SFE拓進者號（Developer）」的聯貸案簽約。圖／寶崴海事提供
寶崴海事攜手凱基銀行、新光銀行、土地銀行完成首宗風機安裝船國際聯貸案。正崴集團董事長郭台強今日出席SFE拓進者號（Developer）」的聯貸案簽約。圖／寶崴海事提供

森崴能源（6806）旗下寶崴海事工程今日宣布，與凱基銀行、新光銀行和土地銀行共同舉辦國內首宗大型風機安裝船「拓進者號（Developer）」的國際聯貸案簽約典禮，總金額達1.5億美元，簽約儀式由正崴集團董事長郭台強、森崴總經理暨寶崴海事工程董事長胡惠森、凱基銀行總經理許維銘、新光銀行總經理李正國與土地銀行企業金融部經理潘忞作共同出席見證簽署1.5億美元的聯貸案。

此次船舶引進除將完成台電離岸風電二期的施工，更將加速未來亞太市場離岸風電的建置，該聯貸案也代表森崴集團對離岸風電產業進行全方位布局。

寶崴董事長胡惠森致詞指出，全球各國皆積極發展離岸風電，2024年台灣是中國大陸以外，全球離岸風電新增裝置容量首度高居第一，加上AI能源需求與減碳趨勢，預計將迎來離岸風電的黃金十年，亞太地區的海事工程量能與相關船舶將相當吃緊。寶崴團隊的專業度和稀有性，頻頻接獲國內外業者洽詢租用船隊的需求，形成市場一大商機，後勢前景樂觀可期。

寶崴海事表示，為執行台電離岸風電二期計畫工程進度，寶崴在2024年購入關鍵船舶SFE Hercules（重吊船）以及SFE Pioneer（多功能支援船），2025年更將購入SFE Developer（風機安裝船）以及SFE Adventurer（鋪纜船）。為建置台灣離岸風電產業完整供應鏈的巨大投資，仰賴國內銀行團的專業融資支持，以完成台灣離岸風電產業和銀行團緊密的合作模式。

寶崴海事工程（Shinfox Far East）為亞太區領先的海事工程公司，由森崴能源（67%）以及新加坡遠東再生能源（33%）合資成立於2022年，其經營團隊於海事工程領域經驗超過30年，專精於離岸風電與海事工程，擁有卓越的EPCI（設計、採購、施工、安裝）工程管理能力及可靠的海事工程解決方案。此聯貸案將加速集團在亞太離岸風電的布局，掌握綠能商機。

凱基銀行 聯貸案 離岸風電

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