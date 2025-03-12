持全支付赴韓旅遊 免海外交易手續費、最高享30%回饋

全支付今年1月完成韓國跨境支付服務上線，成為首家進軍韓國的電子支付業者，也是業界首家在一年內提供兩個國家跨境服務的業者。全支付總經理游金榮表示，布局海外支付市場在策略發展上的目的及效益除交易額的成長外，還有許多附加的價值，例如新註冊會員數的提升及品牌知名度的擴展。

根據交通部觀光署統計資料，韓國為國人出國觀光造訪人次第三高的國家，連續三年年成長高於日本，看好後續國人旅韓的市場潛力，韓國進而成為全支付繼日本成功經驗後的第二站，為海外拓展策略布局再下一城。

全支付自2024年初推出日本跨境支付服務已屆滿一年深受消費者歡迎，明顯帶動整體交易額成長，更為全支付帶來新用戶的加入。根據數據顯示，全支付赴日本消費的用戶中有4成是第一次使用全支付，旅程中養成消費習慣回國後持續使用的比例高達8成；而跨境支付的使用者中又以21歲~40歲的用戶為最主要的消費族群約占62%，顯示跨境服務更能吸引年輕人使用，且消費者會因為「需求」而養成使用習慣帶來高留存率。

在韓國跨境支付服務上，全支付透過與全球跨境支付平台HIVEX合作，攜手韓國電子支付ZeroPay和跨境金融科技公司ICB共同推出跨境支付服務，其可支付據點超過190萬遍布全國。

近年來韓國流行文化不斷在全球擴散，不論是韓劇、K-Pop、文創小物等，討論度不斷成為年輕族群追求的新目標，促使更多消費者購買韓國文化產品消費市場規模可觀。今赴韓旅遊只要看到ZeroPay或HIVEX識別(實際由ICB營運)，立即點選全支付APP「出示全支付韓國版APP內的ZeroPay / HIVEX QR Code」或打開全支付APP內掃碼器掃描「ZeroPay / HIVEX合作店家QR code」皆可付款；實際支付金額將直接換算為新台幣顯示在APP畫面上，可選擇「全支付帳戶」或「銀行帳戶」兩種方式付款，不論在國內還是國外，掃碼付款一樣簡單。

韓國可支援通路多元且貼近民生消費，不論是四大超商包括CU、7-Eleven、GS25、emart24，傳統市場如望遠市場、美容保養診所，如Abijou、Will Clinic、秘之美GU Clinic、韓服體驗如西花韓服、HANBOKNAM、潮流文化購物如DAISO大創、SUPY明洞店、ALL MASK STORY、ABC MART、永豐文庫、特色美食如豬腳小姐-明洞店、MOM's TOUCH、明洞家-明洞店，及知名觀光景點，如韓國最長跨海纜車-釜山松島海上纜車皆可使用全支付，滿足消費者旅韓的各種需求。

使用全支付APP在韓國付款，不需額外負擔1.5%海外交易手續費外，於即日起至2025年03月31日，四大銀行「國泰世華銀行」、「王道銀行」、「將來銀行」及「玉山銀行」共同加碼，在韓國使用全支付並連結指定銀行帳戶付款，最高可享30%全點回饋，連結越多銀行帳戶享越多回饋，單月最高可得950全點。

即日起至2025年03月31日，凡使用全支付於ZeroPay／HIVEX合作適用店消費即享15%優惠(含主活動13.5%全點回饋+免海外1.5%手續費)；連結四大銀行帳戶再享加碼回饋：連結「國泰世華銀行」帳戶消費再加碼15％全點回饋。每人每月上限200全點(每月50萬點)；連結「王道銀行」帳戶再加碼10％全點回饋！每人單筆上限50全點，每人每月上限200全點(總回饋點數每月15萬點)；連結「將來銀行」帳戶消費再加碼10％全點回饋！每人單筆上限50全點，每人每月上限150全點(每月15萬點)，若於活動期間首次成功開立國泰世華銀行臺幣帳戶（含實體及數位存款帳戶），並連結全支付消費任一筆不限金額，即可享全點300點回饋（每人限回饋乙次）；若於活動期間首次開立將來銀行帳戶（需輸入開戶代碼「PXPLUS2025」）並於日本或韓國完成任一筆消費，最高再享全點600點；連結「玉山（2884）銀行」帳戶消費再加碼10%全點回饋。每人每月上限100全點(每月6萬點)，活動期間首次且同時開立玉山銀行臺幣及外幣數位帳戶（需輸入開戶代碼「PX500」）並單筆消費滿百，最高再享全點600點。